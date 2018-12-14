به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس‌ جمهوری ترکیه امروز جمعه در کنفرانس دادگستری‌ های کشورهای ناظر و عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول اعلام کرد: شنود مکالمات کنسولگری سعودی در استانبول نشان داد که نزدیک ترین افراد به ولیعهد سعودی بیشترین نقش را در ترور خاشقجی برعهده داشته و فقط از دستورات او پیروی می‌ کردند.

به گزارش الجزیره، رئیس‌ جمهوری ترکیه در این خصوص گفت: دادستان کل سعودی ترکیه را با ۵ چمدان پر از شکلات تَرک کرد؛ این امر نشان می دهد موضوعات مهم تری برای وی در مقایسه با موضوه مورد نگرانی ما وجود دارد.

رجب طیب اردوغان ادامه داد: نمی توانیم حادثه قتل خاشقجی را به فراموشی بسپاریم. عامل این قتل از نظر من مشخص است. نیکی هیلی سفیر (مستعفی) آمریکا در سازمان ملل نیز چندی پیش درباره قتل خاشقجی به صراحت (از مقام سعودی) نام برد. محل وقوع قتل مشخص است، از مقاماتی که به ترکیه اعزام شده بودند پرسیدیم که در میان آن ۱۵ نفر عامل جنایت وجود دارد یا نه؟ شما می‌ دانید که این شخص کیست و در خروج آن مهارت دارید. پاسخ دادند که در حال حاضر ۱۸ نفر بازداشت شده‌ اند و این رقم را بعدا به ۲۲ نفر افزایش دادند.

وی در ادامه تأکید کرد: (در ارتباط با قتل خاشقجی) عدالت آشکار خواهد کرد. روز گذشته تحولاتی در مجلس سنای آمریکا در این باره صورت گرفت و این امر ادامه پیدا خواهد کرد. چون ما به سازمان های اطلاعاتی آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه و عربستان سعودی تمامی اطلاعات را بنا به درخواست آن ها ارایه کردیم و گفتیم که هرکسی در خواست کند، این اطلاعات را خواهیم داد.

اردوغان بدون اشاره به حضور نظامیان این کشور در خاک سوریه بدون کسب مجوز از دولت قانونی این کشور و بر خلاف قوانین بین المللی، ادعا کرد: اقداماتی که در سوریه انجام می دهیم تنها به تامین امنیت کشورمان ختم نمی‌ شود، بلکه عزت بشریت را نیز حفظ می‌کنیم!

رئیس‌ جمهوری ترکیه اضافه کرد: آنکارا درباره مداخله در شرق فرات به قدر کافی وقت هدر داده است. از این پس تحمل اتلاف وقت حتی برای یک روز را هم نداریم. ما مصمم به ورود به منبج هستیم. در شرق فرات نیز وقت زیادی را هدر داده ایم و دیگر حتی برای یک روز هم نمی توانیم این شرایط را تحمل کنیم.