معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال 86 از روز دوشنبه هفته جاری گفت: این کمیسیون متشکل از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و همچنین دو نفر از اعضای منتخب سایر کمیسیون ها است.

سید کمال الدین شهریاری با بیان این که جلسات این کمیسیون با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می شود، تصریح کرد: این کمیسیون ابتدا گزارشی کلی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد شاخص های کلان بودجه دریافت کرد و سپس به بررسی لایحه بودجه پرداخت.

وی با اشاره به این که کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه را از تبصره 1 یعنی بخش درآمدها آغاز کرد، افزود: تاکنون تا تبصره 6 لایحه مورد بررسی و رای گیری و تصویب نمایندگان کمیسیون تلفیق قرار گرفته است و از روز شنبه این کمیسیون سه شیفته به کار خود در ارتباط با بررسی لایحه بودجه سال آینده ادامه خواهد داد.

معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که تغییرات چندان مهمی در لایحه بودجه به لحاظ منابع درآمدی توسط کمیسیون تلفیق ایجاد نشده است، گفت: تقریبا تمام منابع درآمدی که در لایحه بودجه توسط دولت پیشنهاد شده تاکنون مورد پذیرش کمیسیون تلفیق قرار گرفته است.

به گفته وی همچنین متعاقب تصویب دو فوریت لایحه انتشار هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت که توسط دولت به مجلس ارائه شده بود، اصل این لایحه نیز به تصویب رسید.

شهریاری دربیان دلایل موافقت مجلس با انتشار اوراق مشارکتی که به عنوان منابع درآمدی درلایحه بودجه سال 86 منظور شده است، گفت: هم دولت و هم مجلس می دانند که یکی از ابزارهای کنترل نقدینگی انتشار اوراق مشارکت است و افزایش نقدینگی باعث بالا رفتن تقاضا، قیمت ها و تورم به خصوص در ماه های پایانی سال می شود.

وی با بیان این که انتشار اوراق مشارکت بخشی از نقدینگی سرگردان در جامعه را جمع آوری می کند، تصریح کرد: دولت از طریق سیستم بانکی این نقدینگی را به بخش های تولیدی و اشتغال زا هدایت می کند وسیاست پولی خود را در جهت کنترل نقدینگی از طریق انتشار اوراق مشارکت اعمال می نماید.

معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: به همین دلیل نیز مجلس هم به دو فوریت وهم به اصل لایحه انتشار هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت رای داد.

وی گفت: اگر مجلس سریعا انتشار یک هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را به دولت ابلاغ نماید و دولت بتواند این اوراق را منتشر کند، یک تا دو درصد از رشد نقدینگی جلوگیری خواهد شد و این امر می تواند تا حدی بر روی نرخ تورم تاثیر مطلوب داشته باشد.