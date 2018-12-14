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۲۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۵

استقبال اردن از توافق طرف‌های یمنی در مذاکرات «استکهلم»

استقبال اردن از توافق طرف‌های یمنی در مذاکرات «استکهلم»

وزیر خارجه اردن در سخنانی از توافقات حاصل شده میان طرف های یمنی در شهر «استکهلم» سوئد استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «ایمن الصفدی» وزیر خارجه اردن از توافقات حاصل شده میان یمنی ها در مذاکرات سوئد استقبال کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: توافقات صورت گرفته میان یمنی ها اعم از آتش بس، تبادل اسراء و ایجاد گذرگاه های انسانی در مناطق محاصره شده، مثبت ارزیابی می شود.

این مقام اردنی تأکید کرد: توافقات صورت گرفته گام مهمی به سمت تحقق راهکار سیاسی برای برون رفت از بحران یمن است.

وی اظهار داشت: توافقات صورت گرفته در استکهلم باید اجراء شده و تلاش ها در این زمینه تقویت شوند.

کد مطلب 4484615

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