به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «ایمن الصفدی» وزیر خارجه اردن از توافقات حاصل شده میان یمنی ها در مذاکرات سوئد استقبال کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: توافقات صورت گرفته میان یمنی ها اعم از آتش بس، تبادل اسراء و ایجاد گذرگاه های انسانی در مناطق محاصره شده، مثبت ارزیابی می شود.

این مقام اردنی تأکید کرد: توافقات صورت گرفته گام مهمی به سمت تحقق راهکار سیاسی برای برون رفت از بحران یمن است.

وی اظهار داشت: توافقات صورت گرفته در استکهلم باید اجراء شده و تلاش ها در این زمینه تقویت شوند.