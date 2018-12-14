به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه با اشاره به اوصاف شیعیان اظهار داشت: بنا بر سخن امام باقر(ع) شیعه باید دارای این اوصاف و ویژگی های باشد به همسایگان ،فقرا وایتام رسیدگی کند.

وی افزود: مومنین باید در گفتار راستی و صداقت پیشه کنند زیرا که مومن اهل دروغ نیست و زبان جز به نیکی نمی‌گشاید؛ عیوب مردم را جستجو نمی‌کند و امین و امانتدار است. اینها سیره امامان معصوم است. دوستی اهل بیت بدون عمل فایده ای ندارد. دوستی علی(ع) وقتی به درد می‌خورد که به سیره آن حضرت عمل کنیم هرچه بیشتر خدا را اطاعت کنیم و تقوا رعایت کنیم پیش خدا مقرب‌تر هستیم.

هاشمی نژاد با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب دردیدار با خانواده شهدا اظهار داشت: رهبر انقلاب فرمودند امروز بعد از چهل سال جوان‌ها که امام یا دفاع مقدس را ندیده‌اند با ایمان و علاقه مثل شهید همت و خرازی دروسط میدان هستند. این جوان‌ها مایه افتخار انقلاب هستند و از ستون‌های این انقلاب و کشورند و افکارشان به افکار شهدا نزدیک است.

امام جمعه عسلویه گفت: نقشه‌های آمریکا علیه ملت ایران لو رفته است و دیگر نقشه‌ای که بتواند به انقلاب ضربه بزند ندارد. هر کاری می‌توانستند انجام دادند و مکرر توطئه کردند و نتیجه نگرفتند.

هاشمی نژاد افزود: نقشه امروز آمریکا این است که با تحریم و فشار اقتصادی مردم را از صحنه دفاع از انقلاب خارج کند و دو دستگی ایجاد کند اما مردم از صحنه خارج نمی‌شوند و این آرزو به گور می‌برند.

وی تصریح کرد: رهبر انقلاب به ملت و دولت توصیه کردند در هر جایی که هستند برای کشور کار کنند و برای اقتصاد و تولید داخلی تلاش کنند. دولت و مدیران اجرایی دربحث تولید داخلی تلاش خود را مضاعف کنند. با تولیدات داخلی بسیاری از مشکلات اقتصادی حل می شود.

امام جمعه عسلویه ۲۷ آذر سالروز شهادت شهید مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه را تبریک گفت و افزود: شهید مفتح برای وحدت حوزه ودانشگاه تلاش کرد این دو نهاد دو بال پیش برنده نظام و انقلاب هستند و امروز باید جلوی نفوذ دشمن درحوزه و دانشگاه گرفته شود.

وی به مشکل آب در شهرستان عسلویه اشاره کرد و افزود: مشکل آب در شهرستان هنوز حل نشده است. آب از نیازهای شبانه‌روزی مردم است. برخی جاها چند روز در هفته آب ندارند. مردم واقعا مشکل دارند. وقتی که خط انتقال آب یکی است چرا شهرستان پارسیان یا جاهای دیگر که از این خط استفاده می کند هر روز آب دارند ولی روستاهای عسلویه چندروز درهفته آب ندارند؟ برخی مردم هم رعایت نمی کنند، استفاده درست نمی کنند، کنتور آب ندارند و بدون انشعاب و حتی پرونده آب مصرف می‌کنند. این استفاده از آب غیر شرعی است.

هاشمی نژاد افزود: در بحث مشکلات شهرستان عسلویه مانند آب، آلودگی هوا و اشتغال مسئولین باید تلاش جدی‌تری داشته باشند و برای این مشکلات اساسی دنبال راه حل باشند.

گوجه‌کاران حمایت شوند

حجت الاسلام محمد حمیدی نژاد امام جمعه آبدان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع خانواده های شهدا گفت: ملتی که به استقبال شهادت می رود هیچ نیرویی نمی تواند در مقابل آن بایستد و شکستی برای آن وجود ندارد. همه قدرت های ظالم دست به دست هم دهند و در طول ۴۰ سال هیچ غلطی نکنند شوخی نیست. اینها اثر شهادت طلبی است.

وی اضافه کرد: برخی عناصر انقلاب بر گشتند، و ریزش هایی داشتیم. در صدر اسلام هیمن گونه بود. افرادی بودند که زحمت زیادی کشیدند، یاری گر پیامبر بودند و رمینه گسترش اسلام بودند اما جز ریزش ها شدند. طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص ها از این جمله هستند. در انقلاب هم همین گونه است، کسانی که برای انقلاب زحمت کشیدند اما به دلیل حب ریاست و دنیا طلبی عاقبت به شر می شوند و شدند. امروز هم داریم، عده ای که مسئول هستند و جز ریزش ها هستند.

امام جمعه آبدان بیان کرد: یکی از شاخص هایی که امام و رهبری برای شناخت ریزش های انقلاب بیان نمودند که برخی هم جز خواص هستند این است که حمایت بیگانگان از افراد داخل کشور است و قرار گرفتن در نقشه دشمن است. رهبر بزرگوار فرمودند برخی عناصر که هیچ سودی در تسلط امریکا بر کشور ما ندارند، اما به دلیل ضعف ها و عقده هایی که دارند تیشه به ریشه نظام می زنند و برای سلطه امریکا تلاش می کنند.

وی افزود: امروز در بین مسئولین هم داریم، و مکرر می بینیم، حرف‌ها و جهت‌گیری‌هایی که می کنند راه نفوذ امریکا را باز می‌کند. یکی از مسائل پیگیری لوایح قالب شده از طرف امریکا است مانند fatf که یرای نفوذ در نظام و کاهش قدر نظام، تاکید می کنند، و برخی مسئولین هم فشار می آورند، مراجع هم مخالفت می کنند اما مسئول بلند پایه نظام دنبال تصویب آن است. وعده هایی که برای تصویب برجام می دادند، امروز هم می دهند.

حمیدی‌نژاد ادامه داد: هر کسی که مقداری درک داشته باشد می دانست که دشمن است و به ما خدمت نمی دهد، ولی عده ای جاده صاف کن دشمن شدند و امروز همین گونه است وعده می دهند که اگر این لایحه حل شود مشکلات حل می شود.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند که حل مشکلات را به اروپایی ها گره نزنند. تنها راه حل مشکلات ، تقویت داخل است، اهمیت دادن به جوانان است. امروز مسئولین ، به غرب نگاه دارند، پس از امریکا به اروپا نظر دارند. بنا بود پس از چند هفته پس از امریکا منافع برجام را تامین کنند، همچنان وعده می دهند و مسئولین هم باور می کنند. اگر باور نمی کردند باید قبل از این ما خارج می شدیم.

امام جمعه آبدان خاطرنشان کرد: برخی در نقشه دشمن بازی می کنند و اینها ریزش ها انقلاب هستند. وقتی دشمن از این افراد تمجید می کند، رهبری فرمود هر عاقلی که دشمن برای او کف می زند باید توجه کند که چه اشتباهی کرده است. دشمن از برخی صخنان مسئولین شادی می کنند. امام عزیز با قدرت مقابل این افراد ایستاده اند، البته توقع نداشته باشیم که این مسئولین توسط رهبری برکنار شود.

وی اظهار داشت: دشمن با کارهای خود می خواهد بین مردم دو دستگی ایجاد کند، اما به هدف خود نمی رسد، چند وقت قبل تابستان داغ را پیش بینی کرد، اما اینگونه نشد. مراقب باشید، برای سال آینده هم دشمن برنامه هایی دارد.

حمیدی‌نژاد گفت: در استان ما که فصل برداشت گوجه فرنگی است. پس از تلاش های زیاد کشاورزان، امروز وقت برداشت است و اگر مسئولین به فکر نباشند با افت زیاد قیمت، کشاورزان بسیار متضرر می شوند. به استاندار و مسئولین هشدار می دهم که تلاش کنند و راه باز شود برای صادرات محصولات ، پس از افت قیمت ها فایده ای ندارد، مسئولین باید برای تقویت تولیدات صنعتی و کشاورزی و ارز آوری باید اهتمام جدی داشته باشند.

لزوم حمایت از کشاورزان

حجت الاسلام ابراهیم بحرانی امروز در خطبه های نمازجمعه بندر دیر با تبریک ولادت امام حسن عسکری(ع) اظهار داشت: علی رغم مشکلات معیشتی و گرانی و فقر که بسیاری از مردم با آن دست به گریبان هستند اما اسراف و زیاده روی جزء عادت های ما شده است.

وی با بیان اینکه فرهنگ قناعت در جامعه کمرنگ شده است، افزود:باید سبک زندگی ائمه اطهار علیهم السلام را الگوی خود قرار دهیم.

امام جمعه موقت بندر دیر یاد آور شد:هیئت های مذهبی مراسمات جشن ائمه را همانند شهادت آنها پرشور و باشکوه برگزار کنند.

وی گفت: دولت باید تولید داخلی را بیش از پیش حمایت کنند چرا که از این مسیر کارگران هم حمایت خواهند شد.

بحرانی ابراز کرد:در صحنه بین الملل روز به روز شاهد افتضاح و شکست عربستان و آمریکا به عنوان حامیش هستیم.

وی ادامه داد: کشاورزان بخش های آبدان و بردخون شهرستان دیر درباره نحوه صادرات گوجه گلایه دارند و پایین آمدن قیمت این محصول مانند سال های قبل به آنها ضرر زده است.

خطیب جمعه دیر با بیان اینکه مسؤولان استان و شهرستان در مسئله بازار مدیریت و تدبیر کنند، افزود: از طرفی بازار ماهی که قیمت ها افزایش یافته و به مردم ضرر می زند و از آن طرف کاهش قیمت گوجه فرنگی که موجب ضرر کشاورزان شده است که می طلبد در بازار صادرات مدیریت بهتری صورت گیرد.