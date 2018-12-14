به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدجواد باقری در خطبههای این هفته نماز جمعه اسالم ضمن تبریک ولادت امام حسن عسگری(ع) و تسلیت سالروز وفات حضرت معصومه(س) به بیان ویژگیها اخلاقی و شخصیتی این دو بزرگوار پرداخت.
حجتالاسلام باقری به در پیش بودن هفته پژوهش و روز وحدت حوزه و دانشگاه و مغفول ماندن موضوع پژوهش در کشور اشاره کرد و افزود: حوزه و دانشگاه بهجای برگزار کردن مراسم نمادین باید پشتیبان علمی یکدیگر بوده و با ایجاد زمینه ارتباط علمی و فرهنگی، وحدت واقعی بین حوزویان و دانشجویان را ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه وجود این ارتباط سبب ارتقای سطح علمی و معنوی هر دو نهاد میشود، گفت: تفکرات بسته و یا غربزده با ایجاد این ارتباط بر حوزه و دانشگاه حاکم نمیشود.
امامجمعه اسالم با گرامیداشت روز حملونقل، بیان کرد: استان گیلان یکی از پرترددترین استانهای کشور بوده و در اکثر ماههای سال مقصد گردشگران و مسافران بسیاری است ولی متأسفانه جادههای این استان استاندارهای لازم را برای تردد ندارد.
وی بر لزوم توجه مسئولان راهداری و حملونقل جادهای استان گیلان به این موضوع تأکید و تصریح کرد: مسئولان امر باید قبل از شروع فصل مسافرتها نواقص موجود را برطرف کنند.
امامجمعه اسالم همچنین با اشاره به طرح افزایش قیمت بنزین، افزود: مردم ایران دیگر توانایی و تحمل تورم و افزایش قیمت را ندارند. در این میان برخی مسئولان آقازاده که ذرهای از درد مردم خبر نداشته از کیسه آنها خرج کرده و میگوید که مردم هم با افزایش قیمت بنزین موافق هستند.
وی ادامه داد: باید به این افراد گفت که شما چهکاره مردم هستید که از طرف آنها حرف میزنید؟ شما اگر صدای مردم را میشنوید و از حرف دل آنها خبر دارید جلوی گرانیهای افسارگسیخته را بگیرید تا مردم بیش از این عذاب نکشند.
حجتالاسلام باقری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از خانوادههای معظم شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم، گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند باید حواسمان به سال ۹۸ بوده زیرا امکان دارد تمام این شاخوشانه کشیدنهای سال جاری زمینهسازی فتنه بزرگتری برای سال آینده باشد مسئولان باید این موضوع را مدنظر قرار دهند.
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