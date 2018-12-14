آزمون پایان دوره آموزشی برق کاران استان قم برگزار شد

گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم قبل از ظهر جمعه در حاشیه برگزاری آزمون دوره آموزشی برق کاران استان قم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در خصوص استفاده از خدمات کارگران و استادکاران برق کار، اداره کل راه و شهرسازی استان، سازمان نظام مهندسی ساختمان قم و همچنین کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران تفاهم نامه همکاری با هم منعقد کردند که برگزاری این دوره آموزشی برای برق کاران در همین راستا بوده است.

امین مقومی عنوان کرد: هدف این تفاهم نامه ایجاد همکاری متقابل در زمینه‌های علمی، اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان‌ها، آموزش در رشته برق در جهت ارتقاء دانش کارگران ماهر، ارتقاء کیفیت اجرای کار، کاهش مشکلات نظارت برای مهندسین ناظر، افزایش رضایت کارفرمایان و مالکین به بکارگیری نیروی ماهر آموزش دیده و تعیین صلاحیت شده بومی در زمینه اجرای تأسیسات در زمینه تأسیسات الکتریکی ساختمان‌ها بوده است.

وی ادامه داد: در اولین دوره آموزشی ویژه برق کاران استان قم، ۲۲۰ نفر طی ۲۴ ساعت در ۱۰ سرفصل تخصصی، آموزش‌های لازم مطابق با مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان را فرا گرفتند و آزمون نهایی نیز در دبیرستان امام صادق(ع) قم در دو بخش آزمون کتبی و مصاحبه علمی برگزار شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: این طرح به صورت اولین بار در قم به مرحله اجرا در آمد که امیدواریم در آینده در سایر رشته‌ها و حرفه‌های مرتبط با صنعت ساخت و ساز نیز برگزار شود که این امر در نهایت به ارتقاء کیفیت ساخت و ساز می‌انجامد و موجب حفظ سرمایه‌های ملی می‌شود.