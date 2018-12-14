  1. استانها
  2. کردستان
۲۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۶

امام جمعه سنندج عنوان کرد

وحدت رمز اقتدار کشور/حوادث تروریستی نشان دهنده درماندگی دشمن

وحدت رمز اقتدار کشور/حوادث تروریستی نشان دهنده درماندگی دشمن

سنندج- امام جمعه سنندج ضمن اشاره به اهمیت وحدت و اتحاد در کشور، عنوان کرد: داشتن وحدت و همدلی رمز اقتدار و پیشرفت کشور در تمامی عرصه هاست.

 به گزارش خبرنگار مهر ماموستا عبدالرحمان خدایی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، به مسئله بسیار مهم وحدت و همدلی اشاره کرد و افزود: این وحدت و همدلی رمز اقتدار و پیشرفت کشور در تمامی حوزه‌ها به شمار می رود و همه ما باید در این راستا حرکت کنیم.

وی ضمن اشاره به توطئه‌های بی‌پایان دشمن برای ایجاد اختلاف و تفرقه، عنوان کرد: دشمن از هر فرصتی برای ایجاد اختلاف در کشور استفاده می‌کند و ما باید در مقابل این توطئه ها هوشیار باشیم.

امام جمعه سنندج به حادثه تروریستی چابهار اشاره کرد و گفت: دست زدن به این گونه حوادث تروریستی نشان دهنده عجز و درماندگی دشمن در مقابل جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.

وی ضمن محکوم کردن این حادثه افزود: کسانی که اینگونه رفتاری دارند محکوم به شکست هستند به مردم ما باید همچنان با هوشیاری در مقابل اینگونه توطئه‌ها ایستادگی کرده و به اقتدار و عزت بیشتر انقلاب و نظام اسلامی کمک کنند.

کد مطلب 4484644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها