وحدت رمز اقتدار کشور/حوادث تروریستی نشان دهنده درماندگی دشمن

به گزارش خبرنگار مهر ماموستا عبدالرحمان خدایی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، به مسئله بسیار مهم وحدت و همدلی اشاره کرد و افزود: این وحدت و همدلی رمز اقتدار و پیشرفت کشور در تمامی حوزه‌ها به شمار می رود و همه ما باید در این راستا حرکت کنیم.

وی ضمن اشاره به توطئه‌های بی‌پایان دشمن برای ایجاد اختلاف و تفرقه، عنوان کرد: دشمن از هر فرصتی برای ایجاد اختلاف در کشور استفاده می‌کند و ما باید در مقابل این توطئه ها هوشیار باشیم.

امام جمعه سنندج به حادثه تروریستی چابهار اشاره کرد و گفت: دست زدن به این گونه حوادث تروریستی نشان دهنده عجز و درماندگی دشمن در مقابل جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.

وی ضمن محکوم کردن این حادثه افزود: کسانی که اینگونه رفتاری دارند محکوم به شکست هستند به مردم ما باید همچنان با هوشیاری در مقابل اینگونه توطئه‌ها ایستادگی کرده و به اقتدار و عزت بیشتر انقلاب و نظام اسلامی کمک کنند.