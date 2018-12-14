به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله نوروزی ظهر جمعه در جمع اهالی بندر شیرینو اظهار داشت: دیدار با مردم شیرینو دیدار خوبی بود. ما در این دیدار قول‌هایی را به مردم خوب شیرینو دادیم که انشاءالله قولمان را عملی خواهیم کرد.

نوروزی گفت: مرکز درمانی شیرینو را با ۶۰۰ متر مربع زیر بنا و با همکاری و مساعدت شرکت پتروشیمی پارس در دهه فجر کلنگ زنی خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: کلنگ‌زنی مدرسه ۹ کلاسه را برای روستای شیرینو در دهه فجر با همکاری و مساعدت شرکت فرسا شیمی انجام خواهیم داد.

فرماندار شهرستان کنگان اضافه کرد: در خصوص معضل اشتغال جوانان شیرینو نیز انشاءالله با پیگیری های بیشتر بتوانیم مشکل اشتغال را به حداقل برسانیم.

نوروزی گفت: توسعه روستایی شیرینو در دستور کار و برنامه ریزی ما قرار دارد.

وی اظهار داشت: در سال ۹۶ بالغ بر دو میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده و آلایندگی به روستای شیرینو اختصاص دادیم که در سال ۹۷ نیز ادامه دارد.

فرماندار کنگان اذعان داشت: زمین چمن مصنوعی فوتسال شیرینو از لحاظ کیفیتی مطلوب و مورد تایید ما نیست و به همین دلیل آن را افتتاح نکرده ایم و لازم است، اداره کل ورزش و جوانان استان، اقدام به اصلاح آن کند.

نوروزی عنوان کرد: وضعیت آب شیرینو را در تابستانی که گذشت بهبود بخشیدیم و این روال را ادامه خواهیم داد.