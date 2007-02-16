دکتر محمد هادی هادوی کارشناس مسائل هسته ای در گفتگو با خبرنگار مهر، مسئله هسته ای کشورمان را نمادی از اختلافات عمیق فرهنگی ایران با غرب دانست.

وی در ادامه گفت: تمدن ایرانی اسلامی همواره مخالف استعمار ملت ها و زورگویی به آنها بوده است، در حالی که غربی ها همواره به دنبال بهره کشی از ملت ها و تسلط بر آنان بوده اند و تمام اختلافات ایران با دنیای غرب در مسائل فرهنگی ریشه دارد.

هادوی همچنین تصریح کرد: تنها راهکار مناسب، جامع و عادلانه در مسئله هسته ای ایران آن است که غربی ها حق ایران را برای دستیابی به تمام تکنولوژی ها به رسمیت شناخته و ایران را به عنوان یک قدرت منطقه ای بپذیرند.

وی با اشاره به اینکه ما زمان را از طریق مذاکره با اروپا، روسیه و چین به هدر داده ایم، اظهار داشت: طرف اصلی صحبت ما آمریکاست و اتحادیه اروپا، روسیه و چین خط مشی خود را از آمریکا می گیرند.

این کارشناس مسائل هسته ای، تنها راه حل مسئله هسته ای ایران را مذاکره منطقی و عادلانه با آمریکا دانست و افزود: ما نباید از آمریکا بترسیم بلکه باید مقتدرانه و منطقی با آمریکا سر میز مذاکره بنشینیم.

وی در خصوص سفر لاریجانی به سوئیس، گفت: دولتمردان ما از واقعیت ها غافل نیستند و قطعا حضور لاریجانی در سوئیس نمی تواند اتفاقی باشد و می تواند زمینه مناسب را برای مذاکره با آمریکا فراهم کند.

هادوی اظهار داشت: سفر لاریجانی به سوئیس می تواند در رفع اختلافات هسته ای ایران و غرب بسیار موثر باشد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اصولا مذاکره زمانی معنا پیدا می کند که طرفین به بن بست و نقطه بحران برسند، افزود: در مقطع کنونی هم آمریکا و هم ایران در نقطه بحران هستند چرا که مسئله هسته ای ایران در شرایط حساسی است و آمریکا نیز در عراق، افغانستان، سومالی، آمریکای جنوبی و از همه مهمتر در مقابل نقش موثر ایران در منطقه، به بن بست رسیده است.

هادوی در پایان خاطرنشان کرد: ایران و آمریکا می توانند برای خروج از این بن بست ها بر سر میز مذاکره بنشینند.