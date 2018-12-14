چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دفترتبلیغات اسلامی برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نجف لک زایی در گفت و گویی تصریح کرد: خدا را شاکریم که برای سومین سال متوالی توفیق داد که نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه دفتر تبلیغات اسلامی را برگزار کردیم.

وی افزود: بازدیدکنندگان از این نمایشگاه پس از مشاهده دستاوردهای این دفتر متوجه شدند که این نمایشگاه سیر رو به رشدی را داشت و جا دارد که از همه همکارانمان در این دفتر تشکر کنم که با همکاری و زحماتی که آنها کشیدند، این رونق و رشد را در نمایشگاه سوم شاهد بودیم.

معاون پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی ادامه داد: در سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم سعی شده بود که به ارائه گزارش فعالیت های پژوهشی به شکل جامع تری اقدام کنیم، یعنی علاوه بر خروجی های چشم‌گیر و سنتی پژوهش که در قالب کتاب ظاهر می شود، توانستیم انواع خروجی‌های پژوهشی در حوزه فناوری و فضای مجازی، کرسی های تخصصی و ترویجی، همایش های ملی و بین المللی و کارگاه‌های اتفاق افتاده را ارائه کنیم.

وی بیان داشت: در نمایشگاه هفته پژوهش سال گذشته سعی شد تا از دستاوردهای پژوهشی بیشتر پژوهشکده ها و مراکز رونمایی صورت بگیرد و دوستان و علاقه‌مندان به حوزه پژوهش در جریان آخرین دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم قرار بگیرند و تلاش گردید تا ویژگی جشنواره‌ای در هر روز آن برجسته باشد و از بسته دستاوردهای پژوهشی برتر دفتر(مجلات، پژوهشکده ها و گروه های پژوهشی و اعضای هیئت علمی و پژوهشگران، فناوران و محصولات فناوری، ادارات) تقدیر شود.

حجت الاسلام والمسلمین لک زایی اضافه کرد: همچنین سعی شد که با برگزاری کرسی های متنوع و مختلف توسط مراکز و پژوهشکده ها، رفت و آمد نخبگان به نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بیشتر شود که الحمدلله این اتفاق افتاد.

وی اظهارداشت: کار خوب دیگری که صورت گرفت، این بود که تقریبا بیشتر کرسی ها و جلسات تجلیل و جشنواره هایی که برای تقدیر از چهره های برتر برگزار می شد، به شکل زنده نیز از طریق اینترنت پخش شد.

معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به برگزاری چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی گفت: امیدوار هستیم که ان شاءالله برای نمایشگاه چهارم شاهد حضور باشکوه تر مجموعه مراکز و واحد های همکار در دفتر تبلیغات اسلامی باشیم و دستاوردهای پژوهشی و فناورانه به شکل جامع تری به معرض نمایش گذاشته شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای برگزاری چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بلافاصله پس از اتمام نمایشگاه سوم گفت: در جلسات مختلفی نمایشگاه سوم ارزیابی و بازخوردگیری از همه مراکز دفتر صورت پذیرفت.

حجت الاسلام والمسلمین لک زایی با بیان اینکه در چهارمین نمایشگاه تلاش شده است تا کرسی های نظریه پردازی، نوآوری و نقد و فهرستی از کرسی های ترویجی، همایش‌های ملی و بین المللی، کارگاه ها، مراکز همکار و دیگر دستاوردهای پژوهشی را که برگزار کردیم، امیدواریم از این طریق بتوانیم در معرفی این محصولات به مخاطبان این آثار کمکی کرده و آن‌ها را از طریق رسانه، به شکل مناسبی در فضای عمومی ببریم تا این تلاش ها مورد استفاده قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین لک زایی با بیان اینکه چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی از ۲۴ تا ۲۹ آذرماه ۹۷ در مرکز همایش های غدیر قم برگزار می شود خاطرنشان کرد: تجلیل از مجلات برتر دفتر تبلیغات اسلامی، تجلیل از برترین های پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تجلیل از ادارات برتر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تجلیل از فناوران دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و نشست هایی با موضوع تبیین دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده ها و سایر مراکز دفتر از دیگر برنامه های این نمایشگاه است.