فدراسیون روسیه به جایگاه ناظر آیسیسکو دست می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسلامی، بینامین پوپف نماینده وزارت خارجه روسیه برای همکاری با سازمان کنفرانس اسلامی گفت: ما با دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی به منظور توسعه مشاوره های سیاسی خارجی میان فدراسیون روسیه و سازمان کنفرانس اسلامی 57 عضوی، به توافق رسیده ایم و گفتگوهای مربوط به آن سال جاری میلادی انجام می شود .

وی همچنین از طرح انتشار کتابی درباره " روسیه و سازمان کنفرانس اسلامی: اسناد و موضوعات" خبر داد و گفت: مقدمه این کتاب که با حمایت وزارت امور خارجه، شورای فتوا و مرکز مطالعات اسلامی روسیه منتشر می شود توسط رئیس جمهور تاتارستان، برنده جایزه بین المللی ملک فیصل برای خدمات به اسلام، نوشته خواهد شد.

ماه گذشته دکتر عبدالعزیز عثمان التوجیری مدیر کل سازمان آیسیسکو نامه ای از سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درباره درخواست این کشور برای دست یافتن به جایگاه ناظر در سازمان دریافت کرد.

سرگئی لاوروف در این نامه نوشته است: کشور ما که دربرگیرنده میلیونها مسلمان است از سال 2005 به جایگاه ناظر در سازمان کنفرانس اسلامی دست یافت. بنابراین روسیه تمایل خود را به منظور تحکم و گسترش همکاری با کشورهای اسلامی در عرصه های انسانی، فرهنگی و علمی ابراز می کند. روسیه خود را به اساسنامه آیسیسکو که در راستای تحکیم و درک میان ادیان و تمدنها و همچنین رسیدن به صلح و امنیت از طریق توسعه آموزش، فرهنگ و علم نوشته شده متعهد می داند.

در نامه وزیر امورخارجه روسیه آمده است: ما اعتقاد داریم که تلاشهای مشترک در برقراری گفتگو میان مردم، مبارزه با تفرقه میان ادیان و تمدنها و تقویت همکاری در سطح بین المللی بسیار مهم است .

دکتر عبدالعزیز عثمان تویجری نیز گفت: با اشاره به ماده 7 (a) اساس نامه آیسیسکو که اظهار می دارد عضو ناظر یا کشورهای غیر عضو سازمان کنفرانس اسلامی می تواند به جایگاه ناظر در سازمان آیسیسکو دست یابد جایگاه عضو ناظر در آیسیسکو را به فدراسیون روسیه اعطا می شود .