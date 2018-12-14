تقدیر امام جمعه گلستان از کاهش نرخ ارز/قیمت کالاها نیز کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود نورپور در خطبه های نماز جمعه گلستان ضمن گرامیداشت ولادت با سعادت امام حسن عسگری (ع) و ضمن گرامی داشت روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: دانشگاه و حوزه دو مرکز تعلیم و تربیت و دو مرکز تاثیر گذار جامعه و مکمل همدیگرند، این دو مرکز با وحدت، تقارب، حرکت هماهنگ، متحد و همسو می توانند به تدبیر امور جامعه اسلامی بپردازند و مشکلات را حل کنند.

وی در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری در جمع خانواده های معظم شهدا اشاره کرد و گفت: روحیه مقاومت، احساس مسئولیت، شجاعت و به استقبال شهادت رفتن، معجزه انقلاب است، اگر این مجاهدت ها، شهادت ها و صبر خانواده های شهدا نبود مستکبران عالم و آمریکای جنایتکار همچون دوران طاغوت بر کشور مسلط می شد.

نورپور در ادامه به اظهارات مقامات آمریکا مبنی بر این که جمهوری اسلامی ۴۰ سالگی خود را نخواهد دید، اشاره کرد و افزود: ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است و به توفیق الهی سالگرد انقلاب اسلامی را با شکوه تر از سالهای قبل برگزار خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه امروز گلستان گفت: هدف و نقشه آمریکا از وضع تحریم های همه جانبه، اقدامات ضد امنیتی و کمک به دشمنان ایران، ایجاد آشوب، دو دستگی، جنگ گروه ها بود ولی به اهدافشان نرسیدند و نقشه های آمریکا به فضل الهی لو رفته، با این حال باید مسئولین و آحاد مردم بدانند که آمریکا دشمنی خبیث و حیله گر است و لذا باید بیدار و هوشیار باشند و لحظه ای از کید و مکر شیطان بزرگ نباید غافل بود.

خطیب نماز جمعه در ادامه ضمن تاکید به هوشیاری کامل و تلاش مسئولین برای تقویت اقتصاد کشور گفت: مسئولین باید بهبود وضعیت اقتصادی را از مهم ترین وظایف خود بدانند و نهایت سعی و تلاش خود را در این زمینه به کار ببرند تا مشکلات اقتصادی را برطرف کنند، با تدبیر بانک مرکزی قیمت ارز و دلار پایین می آید که قابل تقدیر است امید است قیمت ارزاق و ما یحتاج عمومی و خدمات هم اصلاح شود و سروسامان بگیرد.

وی در ادامه تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی به رشد آمار با سوادی اشاره کرد و گفت: در دوره پهلوی اکثریت ملت ایران بی سواد بودند، وضعیت بیسوادی به قدری شکننده و حاد بود که امام عزیز در ۷ دی ماه ۵۸ طی پیامی جهت «مبارزه عمومی با بیسوادی » تاکید کردند و دستور دادند نهضت سواد آموزی شکل بگیرد، در صورتی که ایران مهد علم و ادب و خاستگاه ادیبان، شعرا و فلاسفه بزرگ و ... بوده و هست و مردمانش مسلمان و اسلام هم بر سواد آموزی تاکید کرده است با این وجود سلاطین جور به ویژه پهلوی به مردم ظلم کرده اند و عمدا مردم را بیسواد نگه داشتند و این ملت بر اثر بی سوادی پیش اجانب تحقیر می شد.

نورپور گفت: ملتی که شاخص ترین معجزه پیامبرش کتاب است، ملتی که نهج البلاغه و صحیفه سجادیه دارد، نمی بایست بی سواد می ماند، اما حتی از خواندن و نوشتن هم محروم بود، چه خیانتی از این بالاتر می توان تصور کرد، اما به فضل الهی بعد از انقلاب علی رغم مشکلات و نارسایی های متعدد ورق برگشت و شرایط کشور در مورد نرخ رشد سواد آموزی ۱۸۰ درجه تغییر کرد است.

