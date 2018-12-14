فریاد مردم از گرانی به حق است/ دولت کاری برای اقتصاد کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان گرگان، با قرائت خطبه ۱۸۲ نهج البلاغه، اظهار کرد: انفاق در راه خدا توشه ای برای سفر آخرت است.

وی با اشاره به اینکه امیرالمومنین می فرمایند یکی از راه های آماده شدن برای سفر آخرت شب بیداری است، افزود: افرادی که در سحرگاهان استغفار می کنند مورد توجه خداوند متعال قرار می گیرند.

امام جمعه گرگان گفت: به مردم باید خدمت کرد و نباید با زبان آن ها را اذیت کرد؛ خدمت باعث می شود خداوند پاداش بزرگی برای انسان در نظر گیرد.

وی با بیان اینکه انسان از استعدادهای گوناگون برخوردار است، یادآور شد: خداوند زندگی این دنیا را به وجود آورده تا استعدادها نمایان شود و مشخص شود که انسان ها از چه شخصیتی برخوردار هستند.

نورمفیدی اظهار کرد: انسان باید شرک را از دل بیرون و محبت خداوند را جایگیزین کند.

حوزه و دانشگاه مرکز مهم علمی هستند

وی در ادامه با اشاره به روز وحدت حوزه و دانشگاه، افزود: هم دانشگاه و هم حوزه یک مرکز علمی مهم هستند که نیاز های علمی جامع را بر طرف می کنند.

امام جمعه گرگان گفت: مردم بدون علم و دین نمی توانند زندگی کنند چرا که این دو از یک حقیقت برخوردار هستند، تلاش های زیادی از سوی دشمن صورت گرفت تا حوزه و دانشگاه را از هم جدا کند اما با پیروزی انقلاب اسلامی این دو توسط امام خمینی مهم جلوه داده شد.

وی یادآور شد: امروز با توجه به شرایطی که کشور پیدا کرده است امید است این دو مرکز بزرگ جایگاه خود و نیازهای زمان را بشناسند و بتوانند انجام وظیفه کنند.

فریادهای مردم برای گرانی کاملا درست است

آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: این روزها در جامعه گرانی بی داد می کند و فریاد مردم به شکلی بلند است که همه این داد و فریادها کاملا درست است.

وی افزود: اگر چه در مقطعی از زمان دلار و ارز گران می شد اجناس هم گران می شد و این طبیعی بود اما اکنون با کاهش قیمت دلار و ارز تغییری در قیمت مابقی اجناس پیدا نمی شود. تعزیرات هیچ کاری در این خصوص نکرده است.

امام جمعه گرگان با اشاره به اینکه مسئولان استانی فکری برای گرانی کنند، گفت: قیمت های اجناس باعث شده تا به مردم فشار زیادی وارد شود که این موضوع بسیار شکننده و خطرناک است.

وی یادآور شد: گرانی یکی از خواسته های دشمن است و کارهایی انجام می دهد که این موضوع درست نشود، دولت، مجلس و قوه قضاییه باید دست به دست هم دهند تا این پدیده را از بین ببرند.

آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: همه را زیر سوال نمی برم اما افرادی که به گرانی دامن می زنند و می خواهند از این بازار آشفته بار خود را ببندند اخطار می دهم که از خشم مردم بترسید چرا که خشم مردم کوه را از جای می کند.