دشمنان فعالیت جهت داری برای جدا کردن مردم از انقلاب آغاز کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی موسوی در خطبه های نماز جمعه این هفته اردستان اظهار داشت: همدلی و محبت در زمان غیبت باید در بین شیعیان وجود داشته باشد که این از نشانه های اسلام است.

وی افزود: امام عسکری(ع) شخصیت پرشکوه و با عظمتی است که در مدت کوتاه ۲۸ سال خویش به ګونه ای عمل کردند که دوست و دشمن از عظمت او سخن ګفتند و در سامرا با تمام دنیای اسلام ارتباط داشتند.

امام جمعه موقت اردستان گفت: نقش شهید مفتح در وحدت بین حوزه و دانشگاه بر کسی پوشیده نیست که دشمن این شخصیت علمی را یک سال پس از انقلاب به شهادت رساند و امروز همه دانشگاهیان و حوزویان باید وحدت خود را افزایش دهند تا نقشه های دشمن برای اختلاف را خنثی کنند.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه دشمنان اسلام فعالیت های جهت داری را برای جدا کردن مردم از انقلاب را آغاز کرده اند، تصریح داشت: کسانی که هوشیار هستند اینگونه تلاش ها را متوجه شده و به خوبی می دانند چه فسادهایی در این ارتباط انجام می شود.

مسکن یکی از دغدغه های جوانان است

وی افزود: مسکن یکی از دغدغه های جوانان است که برای تشکیل زندگی به آن احتیاج مبرم دارند اما در حال حاضر نمی توانند آن را تهیه کنند، دشمن هم با مقایسه های نابجا در قبل و بعد از انقلاب در صدد تحریک جوانان است که باید با برنامه ریزی های درست این نقشه دشمن را نیز خنثی کنیم.

امام جمعه موقت اردستان با بیان اینکه دشمن امروز به هر بهانه ای دنبال تفرقه افکنی است که یکی از آنها نشان ندادن موفقیت های انقلاب بوده است، ابراز داشت: از دستاوردهای انقلاب اسلامی همین بس که امروز در کشور کمبود پزشک نداریم.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب اسلامی افزود: آمریکا به فکر فتنه سال ۹۸ است، هر ۱۰ سالی به فکر فتنه های جدید بوده است و بر این اساس مردم باید هوشیاری خود را افزایش دهند.

شهر قم در رده آخر ۱۰۰ شهر برخوردار از یارانه برق قرار دارد

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود سخنان نائب رئیس اول مجلس که هزینه برق شهر زواره را با قم مقایسه کرده بود را مورد انتقاد قرار داد و افزود: شهر قم در رده بندی هزینه ها در رده آخر ۱۰۰ شهر برخوردار از یارانه برق قرار دارد.