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۲۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۸

۵ پرواز فرودگاه اهواز لغو شدند

۵ پرواز فرودگاه اهواز لغو شدند

اهواز ـ مرکز اطلاعات پرواز فرودگاه بین المللی اهواز از لغو پنج پرواز به مبدأ و مقصد این فرودگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اطلاعات پرواز فرودگاه بین المللی اهواز، امروز تعداد سه پرواز خروجی این فرودگاه در ساعت های ۹:۵۵، ۱۸:۲۰ و ۲۱:۵۰ مربوط به‌ شرکت هواپیمایی کاسپین به مقصد فرودگاه مهرآباد تهران لغو شده‌اند. 

این مرکز همچنین اعلام کرد که دو پرواز دیگر شرکت هواپیمایی کاسپین مربوط برای ساعت های ۱۷:۳۰ از فرودگاه مهرآباد تهران و ۲۰:۵۰ از اصفهان به مقصد فرودگاه اهواز لغو شده‌اند. 

این در حالی است که پروازهای دیگر ایرلاین‌های فعال در فرودگاه اهواز برای امروز بدون هیچ تغییری انجام می‌شوند.

کد مطلب 4484717

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    نظرات

    • حکیمی IR ۰۸:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
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      پاسخ
      خب بفرمایید علت لغو این پروازها چه بوده؟

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