۵ پرواز فرودگاه اهواز لغو شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اطلاعات پرواز فرودگاه بین المللی اهواز، امروز تعداد سه پرواز خروجی این فرودگاه در ساعت های ۹:۵۵، ۱۸:۲۰ و ۲۱:۵۰ مربوط به‌ شرکت هواپیمایی کاسپین به مقصد فرودگاه مهرآباد تهران لغو شده‌اند.

این مرکز همچنین اعلام کرد که دو پرواز دیگر شرکت هواپیمایی کاسپین مربوط برای ساعت های ۱۷:۳۰ از فرودگاه مهرآباد تهران و ۲۰:۵۰ از اصفهان به مقصد فرودگاه اهواز لغو شده‌اند.

این در حالی است که پروازهای دیگر ایرلاین‌های فعال در فرودگاه اهواز برای امروز بدون هیچ تغییری انجام می‌شوند.