به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد حسینیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دامغان به میزبانی مصلای این شهر، ضمن بیان اینکه امروز دشمنان به دنبال مأیوس کردن مردم از نظام اسلامی با مسائلی مانند مقوله اقتصادی هستند، تأکید کرد: دشمنان از رسانه‌ها به‌مثابه ابزاری پرقدرت در این زمینه بهره می‌گیرند.

وی با بیان اینکه ایجاد جنگ روانی و رسانه‌ای دو حربه دشمنان است، افزود: دشمنان می‌خواهند از این طریق ناامیدی را در بین مردم ایران اسلامی ترویج دهند.

ایران هرگز تسلیم نمی‌شود

امام‌جمعه دامغان با تأکید بر اینکه مردم ایران هرگز تسلیم توطئه دشمنان نخواهند شد، گفت: مردم ایران اسلامی با پشتیبانی خود از ولایت‌فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی همیشه در برابر توطئه‌های دشمنان ایستاده و امروز نیز این تلاش‌های مذبوحانه از سوی آمریکا و عمالش را بی‌نتیجه خواهند گذاشت.

حسینیان آمریکا را تنهاتر از هر زمان دیگر در بین مجامع غربی و جهانی دانست و گفت: امروز آمریکا حتی توان تجمیع افکار عمومی و همچنین کشورهای سازمان ملل برای یک قطعنامه علیه حماس را هم ندارد.

وی ادامه داد: ناکامی اسرائیل و رژیم آل سعود با پشتیبانی آمریکا امروز نشان‌دهنده ضعف مفرطشان در برابر کشورهای اسلامی است.

بحران اقتصادی گریبان گیر آمریکا

امام‌جمعه دامغان در ادامه به بحران‌های اقتصادی موجود در آمریکا نیز اشاره کرد و توضیح داد: قدرت اقتصادی آمریکا کاهش‌یافته و حتی برخی پیش‌بینی‌ها اعلام می‌کنند که این کشور تا پایان سال ۲۰۳۰ برتری اقتصادی‌اش را در دنیا از دست خواهد داد.

حسینیان با بیان اینکه آمریکا یک دهه دیگر هژمونی اش را از دست می‌دهد، تأکید کرد: هم‌اکنون نیز به عقیده بسیاری از کارشناسان رجزخوانی‌های ترامپ حاکی از نزول قدرت آمریکا در منطقه است.

وی از دست دادن تمام توان سیاسی، نظامی و اقتصادی آمریکا و متحدانش را نزدیک دانست و تأکید کرد: به امید خدای متعال مردم ایران اسلامی روزبه‌روز در اوج اقتدار و صلابت ادامه حیات می‌دهند.