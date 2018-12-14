دولت برنامه های مناسبی برای مهار گرانی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه اظهارداشت: دولت امروز در راس امور اجرایی قرار دارد و باید برنامه های مناسبی برای مهار گرانی داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت کنترل و نظارت بر بازار عنوان کرد: همه مردم ایران اعم از دولت تا ملت مسئولیم و باید در میدان باشیم. نباید عده ای از اوضاع استفاده کنند و اگر کسی این کار را کند همراه دشمن و مقابل مملکت هستند.

حجت الاسلام قریشی همچنین خواستار حفظ وحدت در بین تمام گروه ها در کشور شد و عنوان کرد: سوءاستفاده از شرایط فعلی کشور برای منافع شخصی به مفهوم همراهی با دشمن در جنگ اقتصادی است.

امام جمعه ارومیه با اشاره به اینکه خداوند متعال همیشه پشتیبان مومنان و تلاش‌گران در مسیر جهاد است خاطرنشان کرد: امروز نیز از ملت ایران حمایت می کند و شاهد ضعیف شدن دشمنان هستیم.

وی ادامه داد: دشمنان مردم ایران و در راس آن‌ها سردمداران آمریکا افرادی فاسق و دارای سوابق تاریک هستند که در دوران انتخابات این کشور هم شاهد روشن شدن بییاری از پشت پرده های آن‌ها بودیم.

امام جمعه ارومیه، با اشاره به بی عفتی دشمنان ایران اسلامی، عنوان کرد: مردم باید گذشته را در یاد داشته و با بصیرت و هوشیاری به خنثی کردن نقشه‌های شیطانی دشمن بپردازند.

وی، ادامه داد: جان و مال مردم نزد دشمنان ارزشی ندارد این امر را در موضوع کشتار مردم مظلوم یمن نیز شاهد هستیم و باید بدانیم که اگر در مسیر دشمن حرکت کنیم غرق در فساد و لجن می شویم.

حجت الاسلام قریشی، با اشاره به اینکه دشمنان قصد داشتند اوضاع کشور را به سمت ناآرامی ها هدایت کنند، گفت: این نقشه با بصیرت مردم و تدابیر رهبری نقش برآب شد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی، ابراز داشت: امسال جشن ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی پرشورتر و مقتدرتر از سال های گذشته برگزار می‌شود و این هوشیاری و بصیرت مردم را به دنیا نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: با وجود توطئه های دشمنان، امسال پرشورتر و مقتدرتر از سال های گذشته جشن های دهه فجر را برگزار می کنیم تا نشان دهیم پس از گذشت چهار دهه همچنان استوار ایستاده ایم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی اهمیت حفظ ثبات در جامعه را یادآوری کرد و گفت: همه مردم و دولتمردان در این خصوص مسئول هستند و باید برای مقابله با سوء استفاده دشمنان کشور، در میدان باشند و اجازه سودجویی به دشمنان اسلام و ایران ندهند.