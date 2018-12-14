حفظ وحدت حوزه و دانشگاه/ فضاسازی آمریکا نشان از ضعف آن‌ دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ ابوالقاسم یعقوبی در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته مرکز استان خراسان شمالی با بیان اینکه تهدیدات آمریکا نشانه ضعف آن‌ها در برابر جمهوری اسلامی است، اظهار کرد: آمریکا به دلیل ناتوانایی خود تنها راه تهدید را در پیش گرفته و تهدید بیش از حد نشان از عمل نکردن دارد.

یعقوبی افزود: آمریکاها گمان می کنند با اعمال فشارهای اقتصادی می توانند اوضاع داخلی ایران را به هم بزنند و مردم را در برابر نظام قرار دهند در حالی که این ها توهمات آن ها است.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با داشتن نیروی هسته ای، توانایی موشکی و نفوذش در منطقه خود را به دنیا ثابت کرده، بنابراین اینگونه تهدیدها و تحریم ها کشور را از پای نخواهد انداخت اما باید هوشیار بود.

خطیب نماز جمعه بجنورد در ادامه به حضور فعال خواص در جامعه اشاره و بیان کرد: خواص با روحیه انقلابی و جهادی خود باید روشنگری و امید را در جامعه پررنگ کنند و این با ایجاد اشتغال و درمان بیکاری میسر می شود.

یعقوبی همچنین به برخی بداخلاقی های مدیران خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: بعضی رفتارها از سوی مدیران در جلسات سبب تاسف است؛ دعوا برای عنوان اجتماعی و صندلی نشان از کودکی و نابالغی مسئول دارد.

وی افزود: مسئولی که صندلی و عنوان را صفت و شأن خود می داند به حال خود تاسف بخورد؛ این مسئولان کی می خواهد برای رونق و توسعه استان تلاش کند.

وی تصریح کرد: مسئولان در جلسات و برنامه کاری خود به مسائل مهم استان بپردازند، بیدار شوند که درد مردم اشتغال و بیکاری است.

یعقوبی بیان کرد: خراسان شمالی ظرفیت های خوبی برای توسعه یافتن دارد اما برای بهره گیری از آن ها مرد عمل می خواهد که پیگیری های اساسی را انجام شود.

وحدت حوزه و دانشگاه حفظ شود

امام جمعه بجنورد همچنین بر حفظ وحدت بین حوزه و دانشگاه تاکید کرد و گفت: ارتباط و هم اندیشی دانشجویان و طلاب باید تقویت شود و این امر با رفت و آمد و هم اندیشی ممکن خواهد شد.

یعقوبی اظهار کرد: تداوم ارتباط بین دانشجویان و طلاب سبب می شود تا آسیب ها و مشکلات پنهان جامعه بهتر شناسایی و برای رفع آن ها چاره اندیشی شود.

وی با بیان اینکه دشمنان نظام به دنبال جدایی حوزه و دانشگاه هستند، مطرح کرد: طلاب و دانشجویان در کنار یکدیگر برای رشد جامعه ارتباط برقرار کنند و اجازه ندهند فاصله بین آن ها سبب خوشحالی دشمن شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در ادامه بر ایجاد شادی و نشاط به دور از گناه و معصیت تاکید کرد و گفت: در آستانه فرا رسیدن نخستین شب زمستان قرار داریم، از این رو علاوه بر شادی به دور از گناه باید به فکر نیازمندان و همسایگان نیز بود.

یعقوبی همچنین به اکران فیلم غیر اخلاقی در یکی از سینماهای بجنورد اشاره کرد و افزود: متاسفانه در محلی که ایام محرم مراسم های مذهبی و تفسیر قرآن برپا می شد شاهد بی حرمتی به دین بودیم، بنابراین مسئولان بیشتر توجه کنند تا زمینه فساد ایجاد نشود.