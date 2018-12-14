به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سجاد موسوی در خطبه های این هفته نماز جمعه الشتر ضمن توصیه به تقوای الهی در همه ابعاد زندگی به فرازی از سخنان حضرت علی علیه السلام در باب توصیف انسانهای متقی اشاره کرد و گفت: از ویژگی و صفات پرهیزگاران شب زنده داری و قرآن خواندن است، قرآن خواندن باید همراه با تدبر باشد.

وی با بیان اینکه قرآن مایه حیات انسان ها است و عمل به قرآن باعث رستگاری است، تصریح کرد: زمانی انسان می‌تواند عامل به قرآن باشد که در آیات آن تدبیر کند.

امام جمعه الشتر ضمن تبریک فرارسیدن ۸ ربیع الثانی و میلاد امام حسن عسکری(ع) و همچنین تسلیت به مناسبت فرا رسیدن وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اظهار داشت: در هفته گذشته خانواده محترم شهدا و شهدای مدافع حرم با رهبری دیدار داشتند که مقام معظم رهبری نکاتی در باب توجه به بحث دشمن‌شناسی داشتند.

حجت‌الاسلام موسوی، افزود: رهبر معظم انقلاب گفتند که دشمن برای سال ۹۸ نقشه کشیده است، هرچند نقشه آن لو رفته است؛ ایشان گفتند سه نکته مهم نظام است که مورد هدف دشمن است، نخست بحث هسته‌ای، دوم توانایی موشکی و قدرت دفاعی و سوم نفوذ منطقه ای ایران در خاورمیانه است.

امام جمعه الشتر با تاکید بر اینکه همه باید برای تقویت بنیه دفاعی و تکمیل صنایع موشکی و انرژی هسته ای زیر یک پرچم سخن بگوییم و گام برداریم، افزود: دشمن زمانی می‌تواند اهداف و نقشه خود را عملی کند که بستر لازم در داخل کشور فراهم باشد، گاهی در داخل کشور شرایطی فراهم می کنیم که بستر برای دشمن آماده می شود.

وی، تصریح کرد: رئیس جمهور آمریکا گفت من برای بعد از ۱۳ آبان برنامه گسترده برای از بین بردن نظام جمهوی دارم ولی باید بداند که ۱۳ آبان ها خواهد آمد و آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و نظام همچنان تا ظهور حضرت حجت پا برجا است.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه تاکید و توجه به معیشت مردم باید سرلوحه کار مدیران و سران سه قوه باشد و مدیران باید با برنامه‌ریزی‌های صحیح و توجه هرچه بیشتر به کالای ایرانی و حمایت از تولید ملی رفع نگرانی کنند و نگذارند مردم در این بخش دچار آسیب شوند، افزود: ما افتخار می کنیم در نظامی زندگی می‌کنیم که به برکت ولایت فقیه، بصیرت و دشمن شناسی را شامل حال این ملت کرده است و مردم نگاهشان به کلام رهبری است و اجازه و فرصت عملی شدن نقشه‌های استکبار را نخواهند داد.