سرمایه گذاری برای توسعه ورزش دوومیدانی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، علی تشنیزی در نشست با مدیران هیئت‌های دوومیدانی سراسر استان اظهار داشت: اهمیت ورزش دوومیدانی همانند سایر رشته‌های ورزشی برای اداره کل ورزش و جوانان انکارناپذیر است و شایسته است مدیران شهرستان‌ها برای توسعه این رشته ورزشی سرمایه‌گذاری کنند.

وی با اشاره به عقد تفاهم‌نامه با هیئت‌های ورزشی استان، گفت: عملکرد هیئت‌های ورزشی و تدوین و اجرا تمامی برنامه‌های هیئت‌های ورزشی بایستی بر اساس تقویم ورزشی باشد تا زمینه مساعد برای گسترش رشته ورزشی مربوطه را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه روند موفقیت ورزش دوومیدانی در استان همچنان باید استمرار داشته باشد، تصریح کرد: هیئت دوومیدانی استان نیز بایستی بر اساس تقویم سالیانه خود در مسیر اجرای تفاهم‌نامه و تعهدات خود عمل کند.

داریوش صمیمی رئیس هیئت دوومیدانی استان چهارمحال و بختیاری نیز در خصوص اعزام دومیدانی‌کاران استان به رقابت‌های کشوری، بیان داشت: استان چهارمحال و بختیاری از نظر اعزام ورزشکاران به این رقابت‌ها جزء استان‌های برتر کشور معرفی شد.

وی میزبانی این استان در رقابت‌های کشوری، سرکشی به شهرستان‌ها برای برگزاری کلاس‌های آموزشی، توجیهی و استعدادیابی را نیز از دیگر برنامه‌های این هیئت عنوان کرد.