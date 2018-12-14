یونکر: مذاکره مجددی درباره «برگزیت» در دستور کار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا در اظهاراتی اعلام کرد که اتحادیه اروپا آماده روشن‌ تر کردن مفاد توافقنامه کنونی میان انگلیس و اتحادیه اروپا درباره خروج لندن از این اتحادیه موسوم به «برگزیت» است؛ اما مذاکره مجدد در این خصوص را در دستور کار ندارد.

رئیس کمیسیون اروپا در ادامه با درخواست از لندن برای مطرح کردن شفاف تر خواسته‌ هایش، افزود: این کمیسیون اطلاعاتی درباره نحوه آماده شدن اتحادیه اروپا برای خروج لندن بدون هیچ توافقی را ۵ روز دیگر منتشر خواهد کرد.

این در حالیست که آخرین نشست شورای اروپا در سال ۲۰۱۸ میلادی با حمایت همه جانبه سران اتحادیه اروپا از توافقنامه خروج انگلیس از این اتحادیه موسوم به «برگزیت» به کار خود پایان می دهد.

رهبران اروپایی از ترزا می نخست وزیر انگلیس خواستند تا آنجا که در توان دارد برای تصویب توافق نامه فعلی «برگزیت» تلاش کند تا این توافقنامه بتواند در پارلمان این کشور رأی بیاورد.

یکی از مهم ترین نقاط ضعفی که نمایندگان مخالف پارلمان انگلیس با آخرین توافقنامه «برگزیت» مطرح می کنند عدم شفافیت درباره رابطه تجاری و اقتصادی لندن پس از اجرائی شدن برگزیت با اروپا است.

این درحالیست که «ترزا می» نخست وزیر انگلیس شامگاه چهارشنبه در مراسم اخذ رأی اعتماد از پارلمان این کشور، با کسب آرای موافق ۲۰۰ تن از هم حزبیان خود در حزب محافظه کار- در برابر ۱۱۷ رأی مخالف به طرح برگزیت- توانست در مقام خود به عنوان رهبر حزب محافظه کار انگلیس ابقا شود.