به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد با تاکید بر اینکه روحیه خداباوری و توکل در جامعه کمرنگ شده است، اظهار داشت: مشکلات اخیر اقتصادی نیز از همین موضوع نشأت می‌گیرد.

وی بیان کرد: اگر عده‌ای خدا را آگاه از اعمال و رفتار خود بدانند، اینگونه به احتکار و انبار کردن کالاها نمی‌پردازند یا گران‌فروشی نمی کنند که عده دیگری از مردم را در تنگنا و فشار قرار دهند.

امام جمعه یزد عنوان کرد: اگر روحیه خداباوری در عده ای از مردم وجود داشت، می دانستند که وعده خدا برای کسانی که از نیازمندان و مستمندان دستگیری می کنند، رحمت و برکت است و در دنیا و آخرت به آنها اجر و ثواب خواهد داد و چند برابر مال انفاق شده به آنها باز خواهد گشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: آمریکا به سرمایه های کشورهای خاورمیانه از جمله نفت و معادن چشم طمع دارد و ایران را در این بین مزاحم می‌داند بنابراین از هیچ ظلم و دشمنی علیه ایران دریغ نمی کند و دشمنی های او اکنون ۴۰ ساله شده است.

ناصری یادآور شد: مردم ایران از روحیه ظلم ستیزی و استکبارستیزی برخوردارند و به دلیل وجود همین روحیه است که سالهاست در برابر تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا ایستاده اند و اجازه زورگویی و باج‌خواهی به آمریکایی‌ها نمی‌دهند و این روحیات سبب شده تا ایران مانعی بزرگ برای تحقق اهداف آمریکا باشد.

وی ادامه داد: چنین دشمنی چون همواره منافع خود را در خطر می بیند، از هیچ توطئه و دسیسه ای دریغ نمی کند و در چنین شرایطی مردم باید آگاه و هوشیار باشند و فریب فتنه های دشمنان را نخورند.

امام جمعه یزد با بیان اینکه دشمن در جامعه جنگ روانی به راه انداخته و در صدد است جامعه را به آشوب بکشد، افزود: هدف نهایی دشمنان ایجاد تفرقه میان مردم، همچنین میان مردم و دولت است و می‌داند که اگر چنین اتفاقی در کشور رخ دهد، می تواند از این آب گل آلود به خوبی ماهی بگیرد.

وی، رمز عبور از این فتنه‌ها را همدلی و اتحاد و ایستادگی مردم و مسئولان در برابر آمریکا دانست و اظهار داشت: در این برهه تاریخی حساس، حفظ وحدت و حرکت در مسیر ولایت باید مورد توجه همه قرار بگیرد و مسئولان نیز باید به ‌طور جدی با کسانی که سعی دارند از طریق احتکار و گران‌فروشی به اقتصاد و معیشت مردم ضربه بزنند، مبارزه کنند.