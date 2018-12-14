وحدت حوزه و دانشگاه باعث پیشرفت کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدتقی پورمحمدی ظهر امروز جمعه در خطبه های نماز جمعه تبریز با اشاره به سال روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: دانشمندان، پاسداران سنگرهای فرهنگی هستند و جوانان، اساتید، مردم، دانشجویان و طلبه ها، باید آموزه های بزرگان حوزه و دانشگاه را مطالعه کنند.

وی با بیان اینکه حوزه و دانشگاه اهداف مشترکی دارند که باید محقق شود، ادامه داد: اهداف مشترک حوزه و دانشگاه و همکاری و تعامل و انسجام آنها موجب تضعیف دشمن شده و ایستادگی در مقابل آنها را در پی دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه آیت الله محمد مفتح در ایجاد ارتباط وحدت و حوزه نقش مهمی ایفا کرد، گفت: اگر حوزه و دانشگاه به عنوان دو نهاد علمی و معنوی تاثیرگذار و آینده ساز بتوانند با یکدیگر همکاری علمی داشته باشند، پیشرفت های علمی و ارتقای سطح معلومات در جامعه شتاب می گیرد.

آیت الله پورمحمدی با بیان اینکه آیت الله مفتح از شخصیت های برجسته و مبارز به شمار می رفت، افزود: وی پیش از پیروزی انقلاب و پس از برقراری انقلاب همیشه به دنبال وحدت حوزه و وحدت بود.

وی سپس با اشاره به اینکه برخی از کنسرت های اجرا شده بی محتوا هستند، گفت: شادابی جامعه در گرو برگزاری کنسرت های بی محتوا، بی اساس و خارج از عرف نیست.

وی با بیان اینکه شادابی جامعه با حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محقق می شود، گفت: باید در ارائه مجوز کنسرت ها دقت کنیم.