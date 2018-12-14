به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، معترضان به طرح برده‌داری در شهر بوداپست پایتخت مجارستان با پلیس این کشور درگیر شدند.

این دومین باری است که مردم در این کشور برای اعتراض به روند قانونگذاری جدید موسوم به «طرح برده‌داری» به خیابان ها آمده‌ اند.

معترضان به این طرح فریاد می زدند، «خائن‌ ها»، «خائن‌ ها» و «اوربان برو به جهنم». آنها این شعارها را در مقابل صدها پلیسی سر دادند که روی پله‌ های پارلمان این کشور و در مقابل آنها ایستاده‌ بودند.

تغییرات پیشنهادی طرح اخیر، به کارفرمایان اجازه می‌ دهد که از کارکنان خود بخواهند سالانه ۴۰۰ ساعت اضافه کاری کنند. این رقم پیش از این ۲۵۰ ساعت بوده است. این مساله می‌ تواند برای برخی از کارگران معادل ۸ ساعت کار دیگر معادل یک روز اضافه‌ کاری در هفته باشد.

اصلاحیه دیگری که اتحادیه‌ های کارگری را خشمگین کرده، این است که کارفرما می‌ تواند مابه‌ازای این اضافه‌ کاری را با تاخیری ۳ ساله به کارگران پرداخت کند.

این درحالیست که پیش از این مدت زمان به تاخیر افتادن پرداخت اضافه کاری نهایتاً به یک سال کاری ختم می شد.