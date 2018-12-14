پرچم های ژاپن در ورزشگاه تبریز/ کاشیما بازهم تشویق شد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های تراکتورسازی و فولاد خوزستان امروز جمعه از ساعت ۱۵ در چارچوب رقابت های هفته پایانی نیم فصل اول در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف یکدیگر رفتند و این دیدار در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به نفع تیم فولاد به پایان رسید.

کاشیمای ژاپن برای کری خواندن هواداران تراکتورسازی با پرسپولیسی ها در تبریز به شدت تشویق شد. آنها چند پرچم ژاپن را نیز به ورزشگاه آورده بودند.

البته هواداران تراکتورسازی در این دیدار چندین مرتبه نیز سوگیتای ژاپنی بازیکن تیمشان را تشویق کردند. سوگیتا در تبریز به سوباسا معروف است و هواداران او را به صورت سوباسا تشویق می کنند.

در نیمه اول بازی که مسعود شجاعی چندین مرتبه پاس های اشتباه داد، هواداران به عملکرد وی معترض شدند.

در نیمه اول این بازی ورودی‌ های منتهی به ورزشگاه، از ترافیک بسیار شدیدی برخوردار بود، به طوری که تماشاگران به زحمت موفق به ورود به استادیوم شدند. امروز در ورزشگاه یادگار امام تبریز نزدیک ۶۵ هزار نفر حضور داشتند.

قیمت بلیت‌های این دیدار، فقط ۵۰۰ تومان اعلام شده بود که در نوع خود جالب توجه بود.

علاوه بر نشستن هواداران روی پله‌ های ورزشگاه، تعداد زیادی از آن ‌ها از روی راهروها بازی دو تیم را تماشا می ‌کنند.