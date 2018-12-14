دشمن با جنگ اقتصادی به دنبال گسترش نارضایتی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به توطئه های دشمنان گفت: رهبر معظم انقلاب به صورت مکرر در خصوص دسیسه های آمریکا هشدار داده اند.

وی با اشاره به اهمیت نقش خواص در خنثی کردن توطئه های دشمن عنوان کرد: امروز دشمن جنگ اقتصادی علیه ایران راه انداخته و قصد دارد با افزایش تحریم ها به اهداف شوم خود دست پیدا کند.

امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه دشمن تمام توان خود را برای ایجاد مشکل در تامین کالاهای اساسی به کار گرفته است، افزود: کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم از جمله توطئه های شوم دشمنان است.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی عنوان کرد: دشمن قصد دارد با افزایش فشار اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم در کشور ایجاد نارضایتی کند.

وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال از بین مردم اعتماد بین مردم و مسئولان و ناامید کردن مردم است، گفت: استکبار جهانی به دنبال کاهش نفوذ دشمن در کشور است.