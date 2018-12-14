پیروزی صنعت نفت مقابل سایپا/شاگردان دایی برد را با باخت عوض کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپا امروز جمعه در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر در آبادان میهمان تیم صنعت نفت بود که این مسابقه در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود نفت به اتمام رسید.

معین عباسیان (۲۵) برای سایپا و میلاد جهانی (۶۵) و محمدرضا غبیشاوی (۸۲) برای صنعت نفت گلزنی کردند.

این مسابقه آخرین بازی مهدی ترابی کاپیتان سایپا در این تیم بود. ترابی بعد از این بازی رسما به پرسپولیس اضافه می شود و نیم فصل دوم سرخپوشان تهرانی را همراهی می کند.

سایپا با این باخت ۱۷ امتیازی باقی ماند و باتوجه به برد فولاد خوزستان، به رده هشتم سقوط کرد. صنعت نفت هم ۱۶ امتیازی شد و به رده یازدهم جدول صعود کرد.