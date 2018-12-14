  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۵۶

هفته پانزدهم لیگ برتر؛

پیروزی صنعت نفت مقابل سایپا/شاگردان دایی برد را با باخت عوض کردند

پیروزی صنعت نفت مقابل سایپا/شاگردان دایی برد را با باخت عوض کردند

تیم فوتبال سایپا در آخرین دیدار خود در نیم فصل اول لیگ برتر برابر صنعت نفت آبادان شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپا امروز جمعه در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر در آبادان میهمان تیم صنعت نفت بود که این مسابقه در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود نفت به اتمام رسید.

معین عباسیان (۲۵) برای سایپا و میلاد جهانی (۶۵) و محمدرضا غبیشاوی (۸۲) برای صنعت نفت گلزنی کردند.

این مسابقه آخرین بازی مهدی ترابی کاپیتان سایپا در این تیم بود. ترابی بعد از این بازی رسما به پرسپولیس اضافه می شود و نیم فصل دوم سرخپوشان تهرانی را همراهی می کند.

سایپا با این باخت ۱۷ امتیازی باقی ماند و باتوجه به برد فولاد خوزستان، به رده هشتم سقوط کرد. صنعت نفت هم ۱۶ امتیازی شد و به رده یازدهم جدول صعود کرد. 

کد مطلب 4484789

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها