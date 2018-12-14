ظرفیت ورزشگاه تکمیل شد/ استاندار جدید آذربایجان شرقی هم آمد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های تراکتورسازی و فولاد خوزستان امروز جمعه از ساعت ۱۵ در چارچوب رقابت های هفته پایانی نیم فصل اول در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف یکدیگر رفتند و این دیدار با نتیجه دو بر صفر به نفع تیم فولاد در نیمه دوم درجریان است.

محمدرضا پورمحمدی استاندار جدید آذربایجان شرقی نیز امروز با استقبال تماشاگران پرشور تراکتور وارد ورزشگاه یادگار امام شد و در جایگاه ویژه ورزشگاه نظاره گر این بازی است.

امروز خیس بودن برخی صندلی ‌های جایگاه خبرنگاران که ناشی از چکه کردن سقف این جایگاه بود، یکی از نکات جالب توجه این بازی بود.

در دقیقه ۵۶ این بازی گل دانیال اسماعیلی فر توسط داور بازی آفساید اعلام شد و این موضوع باعث اعتراض هواداران شد.

امروز قبل از دیدار تیم ‌های تراکتورسازی و فولاد در حالی که سرمربیان دو تیم در حال خوش و بش با یکدیگر بودند، شجاعی دوان دوان به سمت نیمکت فولاد رفت و همه منتظر پایان حرف و حدیث‌ ها بین قطبی و مسعود شجاعی بودند ولی کاپیتان تراکتورسازی به یک باره از تصمیم خود منصرف شده و به داخل زمین بازگشت.

با برگزاری این دیدار بازی ‌های تراکتورسازی تبریز و فولاد خوزستان در دور رفت به اتمام رسیده و دو تیم به تعطیلات نیم فصل می ‌روند.