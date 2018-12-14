سکوت سرخپوشان برای فوت پیشکسوت استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۶.۱۵ امروز در ورزشگاه آزادی به مصاف پارس جنوبی جم رفت.

*در ابتدای بازی از علیرضا بیروند سیدجلال حسینی و محمد انصاری به عنوان سفیران نماز در فوتبال ایران تجلیل شد.

*برانکو قبل از سوت آغاز بازی سمت نیمکت پارس جنوبی جم رفت تا به مهدی تارتار و سایر نیمکت نشینان این تیم بازی خوشامد گفته باشد.

*گادوین منشا در همان دقایق بازی با بازیکن پارس جنوبی جم برخوردی داشت همین موضوع باعث خونریزی بینی مهاجم نیجریه ای پرسپولیس شد تا دقایقی در کنار زمین به مداوا بپردازند.

*بازیکنان دو تیم ابتدای بازی به دلیل درگذشت ایرج دانایی فرد پیشکسوت باشگاه استقلال و تیم ملی فوتبال ایران یک دقیقه سکوت کردند.

*در دقیقه ۱۳ این دیدار حسین ماهینی که با مصدومیت روبرو شده است و نمی تواند پرسپولیس را همراهی کند تشویق شد

*مهدی رحمتی کاپیتان استقلال تهران که شب گذشته پس از تساوی بدون گل این تیم در مقابل پدیده مشهد صحبت هایی را درخصوص داوری های لیگ برتر کرده بود امروز با شعارهای تند هواداران پرسپولیس روبرو شد.

*محمد نوری کاپیتان پارس جنوبی که سابقه پوشیدن پیراهن پرسپولیس را دارد مورد تشویق هواداران قرار گرفت.