شرایط استخدام مراقبان بهداشت مدارس اعلام شد

دکتر حسن ضیاء الدینی در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: "مراقبان سلامت باید حداقل دارای مدرک کارشناسی رشته بهداشت مدارس ، بهداشت عمومی ، خانواده ، پرستاری و سایر رشته های مرتبط باشند.

وی افزود: بر اساس آنچه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ، رسیدگی به ایمنی و بهداشت محیط و استاندارد سازی آن از دیگر وظایف مربیان بهداشت مدارس است.

این مقام مسئول تاکید کرد: چگونگی دفع زباله ، وضعیت آب نوشیدنی و شیرهای آب خوری مدارس ، استاندارد سازی پله ها وسایل ضد حریق ، خطرات ناشی از گزندگی حشرات موذی و جوندگان و بهسازی پیشگیری از بیماریها از دیگر وظایف مراقبان بهداشت مدارس به شمار می رود.

ضیاء الدینی یادآور شد: داشتن اتاق بهداشت برای مدارس ضروری است و مدیران تاحد امکان نباید این بخش را از مدرسه حذف کنند.

مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش افزود: برای جبران کمبود 17هزار مراقب بهداشت ، باید سالانه 4 هزار مربی به استخدام آموزش و پرورش در آیند.