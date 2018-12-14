تراکتور دنبال قهرمانی است/ مقصر این شکست فقط من هستم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقوی عصر امروز جمعه بعداز شکست تیمش برابر فولاد خوزستان در حضور ۷۰ هزار هوادار تبریزی به خبرنگاران گفت: واقعا راضی نیستم و امروز شرمنده هواداران شدیم.

وی سپس با بیان اینکه فوتبال برد و باخت دارد، ادامه داد: امروز هواداران زیادی به ورزشگاه آمده بودند که نتوانستیم آنها را خوشحال کنیم و من از این بابت ناراحت هستم.

تقوی با بیان اینکه مقصر این شکست فقط من هستم، گفت: در نیمه اول خوب نبودیم ولی در نیمه دوم تغییر رویه دادیم و اگر بازیکنی در روز خوبش نباشد، مقصر من هستم چرا که باید آن‌ ها را آماده بازی کنم.

وی با اشاره به اینکه به چیزی کمتر از قهرمانی فکر نمی‌ کنیم، ادامه داد: تمام هدف باشگاه، قهرمانی در این فصل است. سعی می‌ کنیم از شکست ‌ها درس بگیریم.

تقوی با تاکید بر اینکه البته در فوتبال تضمینی برای قهرمانی نیست، افزود: باخت جزئی از فوتبال است و باید از این شکست درس بگیریم.

سرمربی تراکتورسازی در تشریح این بازی گفت: گل نخست را روی ضد حمله خوردیم و به بازیکنان گفته بودم که فولاد ناشناخته است. توپ را خیلی راحت از دست دادیم و سرعت فولاد در ضد حمله بسیار خوب بود و گل اول را دریافت کردیم.

تقوی با اشاره به اینکه دقت نکردیم و گل اول را خوردیم، ابراز داشت: باید حوصله می کردیم ولی تا خواستیم به شرایط بازی عادت کنیم گل دوم را دریافت کردیم و نتوانستیم نتیجه را جبران کنیم.

وی گفت: البته دنیا تمام نشده و فقط امروز شرمنده هواداران شدیم. درست است که گل اول روی ضعف دفاعی ما بود اما فولاد با استفاده از مهاجم تند و تیز خود توانست دفاع ما را پشت سر بگذارد و هماهنگی خوبی داشت.

تقوی در خصوص دلایل باخت تیمش نیز اظهار کرد: همیشه و در هر شرایطی شکست بر عهده مربی است و اگر در نیمه نخست خوب نبودیم، تقصیر من است که نتوانستم تیم را خوب آماده کنم.

وی سپس با اشاره به کمبود بازیکنان تیمش گفت: نمی خواهم و دوست ندارم بهانه بیاورم ولی امروز ۱۴ بازیکن داشتیم و شرایط خوبی وجود نداشت. ما در تعطیلات بازیکنان جدیدی جذب می کنیم.

تقوی سپس در خصوص فرارسیدن تعطیلات نیم فصل افزود: بازیکنان ۱۲ روز به مرخصی می روند و من گفته ام که در این روزها فوتبال را فراموش کنند ولی ناراحت هستم که آنها با شکست به تعطیلات می‌ روند.

وی به برگزاری اردوی تیمش در تعطیلات نیز اشاره کرد و گفت: اردوی ۱۰ روزه در خارج از کشور برپا خواهیم کرد و بازیکنان جدید هم به ما اضافه خواهند شد. البته بازیکنان ملی ‌پوش را در این اردو نداریم ولی بعد از جام ملت ‌های آسیا دیگر تیم ملی اردویی نخواهد داشت و این بازیکنان را به صورت کامل در اختیار خواهیم داشت.

سرمربی تراکتورسازی گفت: سرمربی سپر بلای بازیکن است و هرگز به بازیکن خرده نمی ‌گیرم و اگر تیم خوب نبود، اشکال از من است که نتوانستم آن‌ ها را خوب توجیه کنم.