مسئولیت باخت به پرسپولیس با من است/ زمین آزادی مثل گذشته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاتار پس از شکست سه بر یک پارس جنوبی جم مقابل پرسپولیس در مصاحبه تلویزیونی گفت: بازی سختی مقابل پرسپولیس که فینالیست آسیا بود آنهم در ورزشگاه ازادی داشتیم. به پرسپولیس تبریک می گویم. تعدادی از بازیکنان ما تجربه لازم را نداشتند. دو سه نفر برای بار اول در ورزشگاه ازادی بازی می کردند و چند بار لغزیدند. زمین آزادی هم مثل گذشته نیست و کیفیت بالایی ندارد. نمی دانم چه اتفاقی افتاده است. امیدوارم شرایط زمین بهتر شود. به هر حال بحث تیم ملی هم هست و به زمین بهتری نیاز دارند.

وی افزود: به هر حال ما هم خوب نبودیم که سه گل خوردیم. مسئولیت باخت با ما است.

سرمربی پارس تاکید کرد: تصمیم داشتیم ۱۵ دقیقه اول پرسپولیس را کنترل کنیم و موفق هم بودیم ولی در یکی از آن توپ هایی که از پِرس در آمد، خط دفاع ما اشتباه کرد و پرسپولیس به گل اول رسید. در نیمه دوم وقتی ۱۰ نفره بودیم گل دوم و سوم را خوردیم.

تارتار ادامه داد: بازیکن ما بین نیمه نگفت مصدوم است. وقتی وارد بازی شد گفت که همسترینگش مشکل دارد. تا بازیکن دیگری گرم کند، زمان از دستمان رفت و گل دوم را خوردیم.

وی درباره هدف تیم پارس تاکید کرد: ما دنبال جایگاه مناسب هستیم. از خودمان توقع داریم. امسال و سال گذشته بازی های خوبی انجام دادیم ولی کار سخت است. بودجه ما با سایر تیم هایی که برای کسب سهمیه بسته شده اند، قابل مقایسه نیست.

تارتار درباره لقب های مختلفی که به تیم پارس داده می شود، گفت: من لقب زنبورهای بزرگ را دوست دارم و همیشه به تیم های بزرگ هم یک نیش می زنیم!

سرمربی پارس همچنین در نشست خبری بعد از بازی در جمع خبرنگاران گفت: از هواداران عذرخواهی می کنم که این همه راه آمدند و ما شرمنده شدیم.

تارتار درباره ملاقات میثم تیموری بازیکن استقلال با مدیران باشگاه پارس و احتمال حضور این بازیکن در پارس، تصریح کرد: راجع به تیم های دیگر نمی توانم صحبت کنم. اگر لازم باشد باید با باشگاه آنها صحبت کنیم.

وی درباره حضور دیرهنگام سیف اللهی تاکید کرد: دنبال این بودیم که سیف اللهی را برای ضد حملات بیاوریم ولی وقتی گل خوردیم برنامه ما به هم خورد.

سرمربی تیم پارس درباره اینکه گفته می شود سیف اللهی خواهان دریافت رضایتنامه اش شده است، گفت: سیف اللهی از ما رضایت نخواسته است و بازیکن پارس است. اگر باشگاهی او را نیاز دارد می تواند به ما بگوید.

تارتار یادآور شد: در پست های مختلف کمبودهایی داریم. باید بازیکنانی را جذب کنیم که به ما کمک کند. در نیم فصل جذب بازیکن دلخواه سخت است.

وی درباره اینکه آیا از سوی باشگاه حمایت لازم از تیم صورت گرفته است؟ خاطرنشان کرد: از سال گذشته سختی زیادی کشیدیم ولی با آمدن آقای موسوی تا حدودی مشکلاتمان در هفته گذشته رفع شده است و درصد قابل توجهی از قرارداد بازیکنان پرداخت شده است. امیدوارم تمام مسئولان استان به فکر تیم باشند و حیف است به خاطر حمایت نشدن به سرنوشت تیم هایی مثل شاهین بوشهر دچار شویم.

سرمربی تیم پارس در خصوص داوری های فوتبال ایران و اینکه تیم های مقابل پرسپولیس به داوری ها اعتراض می کنند، گفت: اینرا قبول ندارم. داوری ما پاک است. در گذشته شاید خودم ایراد زیادی می گرفتم و می دانستم در بدنه داوری چیزهایی هست ولی در حال حاضر مطمئنم داوران ما سالم هستند. اشتباهات وجود دارد ولی بهترین کاری که می شود انجام داد استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی است. از رئیس فدراسیون عاجزانه درخواست می کنم این سیستم را راه اندازی کنند تا حقی از تیمی ضایع نشود.