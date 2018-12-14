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۲۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۰۲

از سوی دادستانی استانبول؛

حکم بازداشت ۲۱۹ نظامی ترکیه صادر شد

حکم بازداشت ۲۱۹ نظامی ترکیه صادر شد

حکم بازداشت ۲۱۹ نظامی ترکیه به اتهام ارتباط با کودتای سال ۲۰۱۶ در این کشور از سوی دادستانی استانبول صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌ آر تی، دادستانی استانبول در چارچوب تحقیقات درباره جنبش وابسته به فتح الله گولن موسوم به «فتو»، حکم بازداشت ۲۱۹ نظامی این کشور را صادر کرد.

بر اساس آخرین خبرها عملیات برای بازداشت این افراد آغاز شده است.

گفتنی است، به دنبال کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ میلادی در ترکیه، آنکارا بارها تقاضای استرداد «فتح الله گولن» را به اتهام ساماندهی این کودتا به واشنگتن ارائه کرده است.

دولت ترکیه «فتح الله گولن» که هم اکنون در پنسیلوانیای آمریکا به سر می برد را مغز متفکر کودتای ماه جولای سال ۲۰۱۶ در این کشور دانسته و تلاش های بسیاری را برای استرداد وی از آمریکا به انجام رسانده ؛ اقداماتی که تا کنون نتیجه ای دربر نداشته است.

کد مطلب 4484843

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