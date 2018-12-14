به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فرحانی شامگاه امروز پس از برد تیم صنعت نفت مقابل تیم سایپا در جمع خبرنگاران افزود: بازی سختی مقابل سایپا داشتیم و این را به خوبی می دانستیم، خدا را شکر که تیم نفت پیروز میدان شد و از تمام بازیکنان که از جان مایه گذاشتند تا این نتیجه حاصل شود، قدردانی می کنم، شرایط سختی بود اما با تلاش بچه ها و درایت کادر فنی و دعای خیر دوستانی که قلبشان با ما بود توانستیم سه امتیاز این بازی را از آن خود کنیم.

وی اظهار کرد: در دو ماه استراحت پیش رو سعی می کنیم تا نقاط ضعفمان را برطرف و نقاط قوتمان را تقویت کنیم. به طور حتم بین چهار تا پنج بازیکن به تیم اضافه می کنیم، امیدواریم تا تیم در نیم فصل دوم روند بهتر و قابل قبولی را داشته باشد.

فرحانی در مورد صحبت‌هایی که بر سر جدایی اکبر ایمانی از تیم نفت بر سر زبان‌ها است، تصریح کرد: ایمانی فوتبالیست بزرگی است اما بزرگتر از صنعت نفت نیست، صنعت نفت، دهداری، قاسمپور و امثال اینها که فراوانند را داشته است. ایمانی یک سال با ما قرارداد دارد و موظف است یک فصل با ما کار کند و اگر شرایط طوری شد که با ما بماند ما هم شرایط خودمان را داریم، به طور حتم اگر بازیکنی مد نظر کادر فنی باشد که بتواند کارایی بهتر و بیشتری از ایمانی داشته باشد شک نکنید ما اول نفع تیم را در نظر می گیریم و بعد منفعت بازیکن را، به هر حال وی یک سال با ما قرارداد دارد و تصمیم گیری نهایی با باشگاه نفت است و نه بازیکن.

مربی دروزاه بانان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در مورد کرار جاسم هم چنین گفت: شکی نیست که کرار فوتبالیست بزرگی است اما مطمئن باشید نفت آبادان متکی به بازیکن نیست ما بازیکنانی داریم مثل محمدرضا غبیشاوی، جعفر سلمانی، رضا جبیره و طالب ریکانی که گل سر سبد همه این بازیکنان است و مطمئن باشید روند رو به رشد یک تیم به یک بازیکن تعلق ندارد، به رغم تمامی احترامی که برای کرار جاسم قائلم و او بازیکن بزرگیست و همیشه کمک حال ما بوده اما این تیم، تیم نفت آبادان است.

فرحانی در مورد وضعیت حسین بغلانی نیز افزود: مشکل بغلانی هم به طور حتم با درایت مدیریت و کادر فنی حل می شود، این بازیکن فوتبالیست بزرگی است و زحمات زیادی برای تیم کشیده است. امیدوارم که این قائله ختم به خیر شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا قصد معاوضه علی عبدالله زاده به جای ایمانی وجود دارد، اظهار کرد: ما در سه تا چهار پست نیاز به بازیکن داریم و عبدالله زاده هم بازیکن خوبی است و بچه این شهر است اما اکبر ایمانی یک سال با ما قرارداد دارد و ما قصدی برای معاوضه نداریم، اگر قرار باشد بازیکن بگیریم، بازیکن می گیریم اما معاوضه نمی کنیم، فکر نمی کنم که شرایط به گونه ای باشد که معاوضه کنیم، ما دوست داریم بازیکنی اینجا باشد که دلش با ما باشد اگر دلش با ما نباشد باید شرایط ما را هم بپذیرد.

فرحانی تصریح کرد: طی سه یا چهار روز آینده وضعیت مشخص می شود و باشگاه مصمم است که شرایط تیم را بهتر کند و بازیکنان با کیفیت تری را به تیم اضافه کند که بتوانیم در نیم فصل دوم استرس کمتری داشته باشیم.

وی درباره استفاده از محمد دریس دیگر دروازه بان تیم نفت به جای گردان گفت: در شروع فصل بیشترین فشار از بابت محمد دریس بر روی من بود چرا که می گفتند او در حد تیم و گلر دوم نیست و هر جا می رفتم زیر فشار بودم اما من به او ایمان دارم و مطمئن باشید هرگاه شرایط دریس برای قرار گرفتن در دروازه فراهم شود حتما می آید و به عنوان دروازه بان در ترکیب تیم قرار می گیرد، در کنار شهاب گردان که دروزاه بان بزرگیست به طور حتم دریس روز به روز بهتر رشد می کند و هر وقت به اندازه کافی رشد کرد دیگر فرقی نمی کند نام دروازه بان که باشد محمد دریس یا شهاب گردون ضمن آنکه ما دو گلر جوان دیگر هم داریم که دارند زحمت می کشند و مطمئن باشید ما در درون دروازه از بابت دروازه بان مشکلی نداریم.

فرحانی در مورد بالوتلی هم افزود: پیشتر از بالوتلی کمتر در بازیها استفاده می شد اما الان در چند بازی از او استفاده می کنیم، به هر حال هر کس در تمرینات شرایط اش بهتر از دیگران باشد معمولان از آن استفاده می شود و او در یکی دو هفته اخیر شرایط اش خیلی بهتر بود و از او استفاده شد تمام تلاشش را می کند و کادر فنی او را با آنالیز کامل در ترکیب قرار می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین جوکار مدیر رسانه ای تیم فوتبال صنعت نفت در ابتدای این نشست ضمن ابلاغ عذرخواهی سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت که نتوانسته بود در این نشست حاضر شود، گفت: سرجیو این بُرد را به بچه های تیمش تقدیم کرد و از همین رو طالب ریکانی نیز در نشست پس از بازی شرکت کردند.