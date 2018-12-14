به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در سخنانی اعلام کرد: هیچ دیداری میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین (رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه) تا زمان آزادی کشتی‌ های اوکراینی و ملوانانش توسط روسیه برگزار نخواهد شد.

مشاور امنیت ملی آمریکا در این خصوص گفت: فعلا و در آینده پیش رو شرایط را برای برگزاری چنین نشستی آماده نمی‌ بینم و این امر تا زمانی که کِشتی‌ های اوکراینی و خدمه آنها آزاد نشوند، برقرار خواهد بود.

گفتنی است، جنگنده های روسیه چندی پیش به کشتی های اوکراینی در نزدیکی تنگه «کرچ» در دریای آزوف به دلیل ورود غیرقانونی به آبهای روسیه هشدار داده و تعدادی از خدمه ۳ کشتی متعلق به نیروی دریایی اوکراین را بازداشت کرده بودند.