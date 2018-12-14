بازیکنان استقلال حق توهین ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، امید عالیشاه پس از پیروزی سه بر یک تیمش مقابل پارس جنوبی جم در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتیم و توانستیم یک پیروزی خوب به دست آورده و با شرایطی خوب منتظر شروع نیم فصل دوم باشیم.

وی تاکید کرد: اگر گل لحظات پایانی را دریافت نمی کردیم به صدر جدول می رفتیم اما این نتیجه هم چیزی از ارزش های پرسپولیس کم نکرده و ما همچنان بالانشین جدول هستیم.

وی با انتقاد از صحبت های روز گذشته بازیکنان استقلال گفت: به اعتقاد من آنها حق توهین ندارند و باید فکر موفقیت تیمشان باشند. تعجب می کنم بازیکنان استقلال هجمه ای را به وجود آوردند که همه فکر کنند کسانی در ورزش هستند که می خواهند پرسپولیس موفق شود. مطمئن باشید چنین چیزی صحت ندارد.

وی تاکید کرد: دو فصل است که از پنجره نقل و انتقالات محروم هستیم و با این نفراتی که داشتیم توانستیم عملکرد قابل قبولی در لیگ ایران و لیگ قهرمانان داشته باشیم بنابراین بعید می دانم کسی به این فکر باشد که هم و غم خود را برای پرسپولیس بگذارد.

عالیشاه تاکید کرد: از کاپیتان استقلال انتظار بیشتری داشتیم رحمتی بازیکن بزرگ و باتجربه ای است و نباید چنین حرف هایی او و دیگر بازیکنان استقلال بر زبان جاری می کردند.