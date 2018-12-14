به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات روز جمعه در سفر به جمهوری آذربایجان با الهام علی اف رئیس‌جمهور این کشور دیدار کرد.

علی اف در این دیدار با اشاره به اینکه روابط جمهوری آذربایجان و ایران با موفقیت توسعه می‌یابد گفت: مناسبات دو کشور در حال حاضر نیز در سطح بالا قرار دارد.

وی سفرهای متعدد خود به جمهوری اسلامی ایران را خاطر نشان کرد و افزود: سفرهای متقابل رئیس‌جمهور و مقامات عالیرتبه ایران از کشور آذربایجان در تقویت روابط دو کشور نقش مهمی دارد.

رئیس جمهور آذربایجان مشترکات تاریخی مردم دو کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: در حال حاضر روابط دو کشور دوست و برادر گسترش یافته است.

علی اف یادآور شد: اسناد دو جانبه امضا شده میان جمهوری آذربایجان و ایران با موفقیت اجرا می‌شود.

وی ابراز اطمینان کرد که این سفر حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان به توسعه روابط دو کشور کمک می‌کند.