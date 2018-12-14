واکنش باشگاه پرسپولیس به اظهارات کاپیتان استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدار استقلال با پدیده مشهد بود که بازیکنان استقلال و مهدی رحمتی کاپیتان این تیم صحبت هایی را مبنی بر حمایت داوران از یک تیم خاص (پرسپولیس) مطرح کردند و اینکه قرار است این تیم را قهرمان لیگ کنند.

در پایان بازی امروز پرسپولیس با پارس جنوبی، پندار خمارلو مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: روز گذشته کاپیتان استقلال صحبت هایی را مطرح کرد. از وقتی ما یک سئوال را مطرح کردیم، این هجمه ها شروع شد. هفته دوازدهم ما باید با سپاهان بازی می کردیم و استقلال با پدیده. آن موقع می گفتند نمی شود دو بازی در فاصله یک روز در ورزشگاه آزادی برگزار شود ولی چرا الان این اتفاق افتاده است.

وی افزود: ما با تیم هایی بازی کرده ایم که شش یا هفت روز استراحت کرده بودند. بعد هم ما سئوالی را مطرح کردیم و خواستیم داوری ها آنالیز شود. از آن موقع همه «دست پیش گرفتند که پس نیافتند». همه تیم ها علیه ما متحد شدند. این وحدت از صدقه سر پرسپولیس است و مربیان تیم ها برای همدیگر «نوشابه باز می کنند»!

مدیر روابط عمومی پرسپولیس تاکید کرد: ما پیشنهاد دادیم داوری ها آنالیز شود. هرجا ما ضرر کردیم امتیازش کسر شود و هرجا به نفعمان بوده، امتیازش را به تیم اضافه کنند. گفتیم این کار را از سه سال قبل انجام بدهند وقتی با اختلاف گل کمتر نایب قهرمان شدیم. آن موقع که وقتی توپ به سر محسن بنگر یا رامین رضاییان می خورد، برای تیم حریف پنالتی می گرفتند!

خمارلو ادامه داد: آقای رحمتی دیروز درباره داوری ها صحبت کرده است. خیلی به گذشته نرویم. همین امسال و در دربی آقای آرمین سهرابیان مدافع استقلال باید اخراج می شد. پژمان منتظری مدافع استقلال هم روی علی علیپور مرتکب پنالتی شد.

وی تصریح کرد: سیاست پرسپولیس احترام به نظر داور و سازمان لیگ است ولی از این رفتار ما سوء استفاده می شود. از امروز پیگیر هستیم. فکر می کنم تیم هایی که در رسانه ملی به ما تهمت زده اند، جای شکایت برای ما هست و این کار را می کنیم. مگر ما به تیم های دیگری کاری داشته ایم. مثلا وقتی سپاهان با پنالتی دقیقه 93 نساجی را شکست داد ما حرفی زدیم؟

مدیر روابط عمومی پرسپولیس در پایان گفت: می دانیم با این حرفها دنبال چه چیزی هستند. آنها می خواهند اتحاد را از تیم ما بگیرند و برانکو را از ما جدا کنند.