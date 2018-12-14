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۲۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۲۱

مهدی مهدوی‌کیا:

برانکو بهترین مربی خارجی در ایران است/ پرسپولیس شاهکار کرده است

برانکو بهترین مربی خارجی در ایران است/ پرسپولیس شاهکار کرده است

بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس گفت: این تیم با این محرومیت و کمبود بازیکن به واقع در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر شاهکار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهدوی کیا در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: پرسپولیس با وجود محرومیت و مصدومیت‌هایی که باعث شد تیم به شدت با کمبود بازیکن روبرو شود در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر، واقعا شاهکار کرد.

وی ادامه داد: عملکرد تیم خیلی خوب بود، به نظرم تا سال ها درباره این تیم و کاری که انجام داد، صحبت خواهد شد. به طور حتم با اضافه شدن بازیکنان جدید، این تیم بهتر هم خواهد شد و قطعا شانس اول قهرمانی است و این مساله باعث نگرانی رقبای نزدیک شده است.

او که از اسطوره‌های فوتبال ایران است درباره برانکو ایوانکوویچ خاطر نشان کرد: برانکو که نیازی به تعریف من و دیگران ندارد. آن چه در فوتبال ایران انجام داد، معرف عملکرد او است.  او یک انسان جنتلمن و یک مربی بزرگ است. برانکو غرور را به پرسپولیس برگردانده است و شخصیتی دوست داشتنی هم دارد.

مهدوی‌کیا در پایان اضافه کرد: او بهترین مربی خارجی است که به فوتبال ایران آمده است. من هم به زودی به ایران می آیم و برای دیدن او و اعضای تیم به محل تمرین خواهم رفت.

کد مطلب 4484874

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