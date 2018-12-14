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۲۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۲۶

مدافع پارس جنوبی:

حق ما مقابل پرسپولیس باخت نبود

حق ما مقابل پرسپولیس باخت نبود

مدافع پارس جنوبی گفت: حق ما برابر پرسپولیس باخت نبود و می توانستیم حداقل به نتیجهتساوی دست پیدا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بنگر پس از شکست سه بر یک پارس جنوبی جم برابر پرسپولیس در ورزشگاه آزادی گفت:  هر دو تیم بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتند و فکر می کنم تماشاگران از دیدن این بازی لذت بردند.حق ما در این دیدار باخت نبود و می توانستیم به یک تساوی دست پیدا کنیم ولی امروز روز ما نبود و دچار بدشانسی شدیم.

وی خاطرنشان کرد: به پرسپولیس بابت این پیروزی تبریک می گویم آنها یک تیم هجومی و کاملا هماهنگ هستند و با اینکه شرایط خوبی از لحاظ جذب بازیکن نداشتند اما نتایج قابل قبولی کسب کردند.

مدافع پارس جنوبی در ادامه خاطرنشان کرد: ما باید بیشتر از اینها کار کنیم تا بتوانیم روند رو به رشدی داشته باشیم شرایط ما خوب نیست و امیدوارم مسئولان استانی فکری به حال تیم پارس جنوبی کنند که در استان خودشان از هواداران زیادی برخوردار است و هواداران این تیم علاقه خاصی به تیمشان دارند.

 وی در پایان خاطرنشان کرد: با جذب بازیکنان جدید و تعطیلاتی که در پیش داریم مطمئنا به شرایط خوبی خواهیم رسید و نیم فصل دوم را پرقدرت آغاز خواهیم کرد تا بتوانیم در پایان فصل به جایگاه خوبی در لیگ برتر دست پیدا کنیم.

کد مطلب 4484878

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