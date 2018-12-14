تیم بسکتبال معلولان وجانبازان اراک تیم جانبازان شیراز رامغلوب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم مرحله برگشت مسابقات لیگ برتر با ویلچر باشگاه‌های کشور روز جمعه در حالی در سالن ورزش جانبازان و معلولان اراک بین تیم های شیراز و اراک پیگیری شد که تیم هیات ورزش جانبازان و معلولان اراک از دو بازی انجام شده یک باخت و یک برد در کارنامه داشت.

این تیم با قدرت و اقتدار کامل برای ثبت دومین برد خود مقابل حریف قرار گرفت. در این رقابت تیم اراک به خوبی با روحیه عالی و جنگنده موفق شد بازی را در چهار کوارتر با نتایج ۲۶ بر ۵، ۳۹ بر ۱۰، ۵۹ بر ۱۸ و ۷۹ بر ۲۵ به سود خود رقم بزند و با اقتدار کامل پیروز میدان شود و بدین ترتیب، دومین برد خود را از سه بازی انجام شده در کارنامه ثبت کند.

براساس این گزارش، مهدی عباسی، علیرضا فتحی، نوروز علی امام دوست، یوسف خانی، عبدالله اسکندری، ایمان آب باریکی، علی طاووسیان، مهدی پناه، سید رضا حسینی، میثم رستمی، طاها یارمحمدی، امیرمحمد توحیدنژاد، امیر علی حسن بیگی و محمد رضا رحمتی بازیکنان تیم بسکتبال جانبازان و معلولان اراک را تشکیل دادند. همچنین مازیار آنجلاسی به عنوان سر مربی و محمد رحیم رسولی به عنوان کمک مربی هدایت تیم را بر عهده دارند.

گفتنی است شهرام کرمی، پوریا طالقانی و ایمان منتظری داوری مسابقات را بر عهده داشتند و محمود حاج اسماعیلی نیز به عنوان ناظر بر این مسابقات نظارت داشت.