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۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۴۳

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استفاده از فناوری های نوین در ساخت بالگرد - قایق تندروی دریایی

استفاده از فناوری های نوین در ساخت بالگرد - قایق تندروی دریایی

استفاده ترکیبی از فناوری های نوین الکترونیکی و سازه سازی به طراحی و ساخت فانتوم دریانوردی منجر شده است که با برخورداری از قابلیت های ویژه همچون سرعت سرسام آور تحولی جدید در این بخش از صنعت سازه های دریایی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، SeaPhantom برای ارتش آمریکا طراحی و ساخته شده است و همچون بالگرد سرعتی و در عین حال قایق تندرو و قدرتمند بر روی لایه نازکی از هوا بر روی آب و داخل آن حرکت می کند.

استفاده از فناوری های نوین هریک به نوبه خود در طراحی و ساخت این وسیله تندرو موثر بوده است.

از جمله مزایای این بالگرد - قایق تندروی دریایی، تغییر شکل انفجاری حرکتی آن در سرعت های بالا و رسیدن به سرعتی ماوراء تصور با استفاده از دو موتور قدرتمند کناری آن است.

بر اساس گزارش گیزمگ، این وسیله دریایی می تواند در برابر فشارهای آبی و حرکات سریع امواج از پایداری خوبی برخوردار باشد.

وجود فنرهای لایه ای از جنس فایبرگلس که هرگز در آب خورده نمی شوند در کنار کیسه های آلومینیومی هوا که در فشار 60 هزار پوندی با موفقیت در برابر فشارهای آبی آزمایش شده اند، ترکیب ایده آلی را ایجاد کرده است.

کد مطلب 448488

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