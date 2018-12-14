انتقاد بروجردی از معاون استاندار لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علاء الدین بروجردی نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی امروز در سخنانی از انتصاب یک پیمانکار در سمت معاونت عمرانی استانداری لرستان و عملکرد وی انتقاد کرد.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در طول دو ماه گذشته دو رویداد ناخوشایند و تلخ و غیر منطقی در شهرمان اتفاق افتاد، اظهار داشت: فرماندار بروجرد به عنوان فرمانداری ویژه عضو ثابت کمیسیون ماده ۱۰۰ است، از دوره های قبل هم به همین صورت بوده است، ایشان را معاونت عمرانی استاندار لرستان کنار گذاشته اند و فرد دیگری را از مرکز استان جایگزین کرده اند.

بروجردی با بیان اینکه ما بروجردی ها معترضیم چرا این ظلم را انجام می دهید، اخیرا گفته اند در بقیه شهرها هم این کار را کرده اید، اشتباه کرده اید، روال قانونی باید اجرا شود، تصریح کرد: رویداد تلخ دیگر این که فردی را از مرکز استان به عنوان معاون شهرسازی شهردار بروجرد که بسیار مهم است تحمیل کرده اند، چرا؟ ما که تورم نیرو داریم؛ ما که آنقدر نیروی زبده و تجربه دار و متخصص داریم که معاون شهرسازی بگذاریم.

وی با تاکید بر اینکه این موارد را من در اولین گام نیامدم از تریبون نماز جمعه بیان کنم، در جلسه ای خدمت استاندار عرض کردم این کار خطا است، به معاونتان بگویید جبران کند، این برادر عزیز برگردد به مرکز استان آقای فرماندار هم در جایگاه خود در کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار بگیرد؛ اما این اتفاق نیفتاد و تذکر واقع نشد، افزود: امروز در نماز جمعه گفتم مردم باید مطلع باشند و از همین تریبون خدمت استاندار محترم فرهیخته می گویم که بنده برای این سید بزرگوار احترام ویژه ای قائلم و ایشان دستور هم داده است، در شورای معاونین هم گفته است، ولی آقای معاون محترم انجام نداده است.

بروجردی اظهار داشت: این معاون کیست، یک پیمانکار بدون هیچگونه ارتباط اداری با دولت، منصوب شده است به عنوان معاون استانداری لرستان که یک جایگاه مهم سیاسی و حاکمیتی است.

وی تصریح کرد: به چه مجوزی این انتصاب صورت گرفته است؟ اگر سازمان امور استخدامی هم مجوز داده اشتباه کرده است، حق ندارد مجوز بدهد، باید نیروی دولتی باشد، رشد منطقی کند. کارمند باشد کارشناس بشود، کارشناس ارشد بشود، مدیرکل بشود و بعد معاون استاندار شود.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مگر می شود یک پیمانکار بردارید بگذارید و دخالت کند در کمیسیون ماده ۱۰۰، این یعنی آغاز یک انحراف، فسادهای بزرگ از کجا سرچشمه می گیرد؟ ادامه داد: تاکید می کنم این مشکل را حل کنید، تریبون بعدی تریبون مجلس خواهد بود. ما نمی توانیم در برابر ظلمی که به شهرمان و مردممان صورت می گیرد سکوت کنیم. ما باید فریاد بلند مردم مظلومی باشیم که ما را انتخاب کرده اند که صدای مظلومیت آن ها را به گوش مسئولین برسانیم.