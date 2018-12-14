به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه جمعه در همایش تجلیل از خدام پیاده روی اربعین حسینی با اشاره به اینکه این حرکت عظیم پیاده روی اربعین یکی از دستاوردهای انقلاب است، اظهار داشت: پیاده روی اربعین خود یک انقلاب است، یک انقلاب درونی واقعی، حرکتی که دل ها را متوجه مرکز محبت، عشق و ارادت می کند.

حرکت پیاده روی اربعین قطعا زمینه ساز ظهور امام زمان(عج) خواهد بود

وی با بیان اینکه این حرکت پیاده روی اربعین قطعا زمینه ساز ظهور امام زمان(عج) خواهد بود، تصریح کرد: اهل بیت(ع) را هر قشر، گروه و ملیتی دوست دارند.

اهل بیت(ع) انسان های کاملی هستند، تمام فضیلت ها و خوبی ها در ائمه جمع شده است

نماینده ولی فقیه در لرستان با طرح این سوال که چرا اهل بیت(ع) محبوب انسان ها هستند، افزود: اهل بیت(ع) انسان های کاملی هستند، تمام فضیلت ها و خوبی ها در ائمه جمع شده است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه اهل بیت(ع) در عبادت در اوج بندگی خدا هستند، در سخاوت و بخشش نظیر ندارند و در شهامت و شجاعت تک و تنها هستند، افزود: اهل بیت(ع) در تواضع، ادب و مهربانی نظیر ندارند و هرچه خوبی است از آن آنها است و خوبی از آن ها نشات می گیرد.

۳ ویژگی عمده اهل بیت(ع)

وی با اشاره به اینکه حتی دشمنان اهل بیت(ع) نیز آن ها را دوست داشتند، ائمه را به عنوان امام قبول نداشتند اما آن ها را دوست داشتند، چون چیزی جز خوبی در آن ها نمی دیدند، اظهار داشت: ۳ ویژگی عمده باعث محبوبت اهل بیت(ع) است.

نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه زهد و تقوا، عدم دلبستگی به دنیا، ساده زیستی و دلبسته دنیا و مقام نبودن نخستین ویژگی ائمه است، تصریح کرد: عدالت خواهی و حق طلبی، مبارزه با ظلم، فساد و تبعیض دیگر ویژگی اهل بیت(ع) است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه مهربان بودن با مردم و مدارا کردن با مردم دیگر ویژگی اهل بیت(ع) است، افزود: هیچ یک از ائمه به سلطان و قدرتی تکیه نکردند، تنها با مردم بودند و شریک غم و درد مردم بودند.

وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب از پیاده روی اربعین به عنوان مغناطیسی یاد کردند که دل ها را جذب می کند، آن مغناطیس چیست؟ همین ویژگی های اهل بیت(ع) مغناطیسی است که دل ها را مجذوب می کند.

پیاده روی اربعین باید یک فرهنگ عمومی شود

نماینده ولی فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با طرح این سوال که چه کنیم حرکت عظیم پیاده روی اربعین با کیفیت بیشتر ادامه یابد، اظهار داشت: نخست باید فرهنگسازی کرد، پیاده روی اربعین باید یک فرهنگ عمومی شود، نگذاریم دشمن این حرکت عظیم را کمرنگ کند.

موکب ها باید تبدیل به حسینیه هایی شوند که در طول سال در مسیر زائران چراغشان روشن باشد

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه این موکب های اربعین و علائم را باید تثبیت کنیم، موکب ها باید تبدیل به حسینیه هایی شوند که در طول سال در مسیر زائران چراغشان روشن باشد، ادامه داد: جلوگیری از انحرافات و بدعت ها موضوعی است که باید مورد توجه باشد.

وی با بیان اینکه هرچیزی که تاثیرگذاری معنوی آن بیشتر باشد، دشمن توجهش نسبت به آن بیشتر می شود، تصریح کرد: توجه کنیم و هوشیار باشیم که از سوی دشمنان در این حرکت عظیم بدعت گذاشته نشود، بی جهت یکسری چیزها درست نشود؛ این حرکت عظیم را سالم نگه داریم.

مردمی بودن حرکت پیاده روی اربعین حفظ شود

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه حرکت اربعین باید همیشه رنگ خدایی داشته باشد، مسئله اخلاص در این مورد مهم است، افزود: اگر اخلاص از این حرکت گرفته شود تاثیر آن هم کم می شود، رقابت موکب ها و هیئت ها کنار گذاشته شود و همگی با اخلاص در این حوزه کار کنیم.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه آنچه باید در این حرکت عظیم حفظ شود مردمی بودن آن است، مردم باید این حرکت را اداره کنند و نقش مردم در این مورد کم نشود، ادامه داد: مردم برای این حرکت عظیم کم نمی گذارند، در ایام محرم دیدیم که علی رغم گرانی ها، تحریم و مشکلات اقتصادی مردم برای هیئت و امام حسین(ع) کم نگذاشتند.

وی با بیان اینکه انصافا در مجموعه موکب های لرستان اخلاص، تلاش، کوشش و دلسوزی را دیدیم، یادآور شد: استقبال مردم نیز چشمگیر بود، در یک موکبی ۴۰۰ نفر از مردم اسم نوشته بودند که پذیرای زائران حسینی در منزل خود باشند.