هفته قهرمانی کورس اسبدوانی پاییزه آق قلا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دهم و قهرمانی رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه آق قلا بعدازظهر جمعه ۸۴ راس اسب از نژادهای ترکمن و دوخون در هشت دور هزار، هزار و ۲۰۰ و هزار و ۵۵۰ متری در مجموعه سوارکاری این شهرستان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های هشت گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن دو ساله در کلاس میدن به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که نورمحمد بهادر با اسب تکین (۲) زودتر از خط پایان گذشت و یاسر جرجانی با اسب یکه نور و طاهر گوگ نژاد با اسب گدرسن سجادی به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های دوخون دو ساله در کلاس برنده به مسافت هزار و ۲۰۰ متر بود که آق اویلی بشگرد با اسب اورتگا عنوان اول را به دست آورد و آرمین آق آتابای با اسب من بولت و امیر مختومی با اسب ویس ناز به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های دوخون دو ساله در کلاس میدن به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که آق اویلی بشگرد با اسب سوژه موفق به کسب مقام اول شد و نورمحمد بهادر با اسب اسکافیلد و عبدالرحیم آرمیده با اسب تاپیک به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های دوخون دو ساله در کلاس میدن به مسافت هزار متر شکل گرفت که یاسر جرجانی با اسب رد لیدی زودتر از خط پایان عبور کرد و اسحاق قاضلی کر با اسب باگرو و رامین آق آتابای با اسب کارول اسپید به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های دوخون سه تا پنج ساله در هندیکپ کلاس چهار به مسافت هزار و ۵۵۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که نورمحمد بهادر با اسب ماریل نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و امیر مختومی با اسب طاها نور و قربان محمد اودک با اسب پریز متیک نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

در دور ششم اسب‌های دوخون سه تا ۶ ساله در هندیکپ کلاس یک به مسافت هزار و ۵۵۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که آق اویلی بشگرد با اسب برند موفق به کسب مقام اول شد و آرمین آق آتابای با اسب منوکید و کمال دلیجه عطا با اسب ویمتو به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور هفتم اسب‌های دوخون سه تا پنج ساله در هندیکپ کلاس پنج به مسافت هزار و ۵۵۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که مصطفی رجبی کلته با اسب نورآی عنوان نخست را کسب کرد و قربان محمد اودک با اسب دومان سروین و محمد خوجملی با اسب اوچر بانو به ترتیب مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.

در دور هشتم و پایانی هم اسب‌های دوخون سه تا ۶ ساله در هندیکپ کلاس سه به مسافت هزار و ۵۵۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که یاسر جرجانی با اسب اوزان موفق به کسب مقام نخست شد و آرمین آق آتابای با اسب آلتون سا و آق اویلی بشگرد با اسب شوالیه به ترتیب موفق به کسب مقام‌های دوم و سوم شدند.

آق اویلی بشگرد بهترین چابکسوار هفته

در پایان هفته قهرمانی رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه آق قلا، آق اویلی بشگرد با کسب سه مقام نخست، یک مقام دوم و یک مقام سوم بهترین چابکسوار هفته لقب گرفت، یاسر جرجانی و نورمحمد بهادر هر کدام دو مقام نخست و یک مقام دوم کسب کرد و مصطفی رجبی کلته یک مقام نخست به دست آورد.

لازم به ذکر است؛ مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.