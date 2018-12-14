استقبال وزیر خارجه عربستان از توافق گروههای یمنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان طی پیامی در حساب کاربری اش در شبکه اجتماعی توئیتر مدعی شد که ملک سلمان پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان تلاش زیادی برای رسیدن به راه حل سیاسی کردند!

وی ادعا کرد که ولیعهد تلاش های شخصی زیادی برای به موفقیت رسیدن مذاکرات استکهلم انجام داد.

پیش از این یک مسئول در وزارت خارجه عربستان اعلام کرده بود که مقامات این کشور به راه حل سیاسی در یمن که تضمین کننده ثبات و امنیت این کشور باشد، پایبند هستند.

گفتنی است مذاکرات حل بحران یمن که از چند روز پیش بین طرف‌های درگیر در سوئد آغاز شده بود روز پنج شنبه با توافق در مورد آتش بس در الحدیده به پایان رسید.