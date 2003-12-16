سبك بهزاد ، سبكي بي مانند است

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" عبدالله بهاري دراين سخنراني ابتدا مهمترين شاخصه ملي يك جامعه را وجود آثار فرهنگي و هنري آن دانست وگفت: شناسايي هنرمندان و بررسي آثارآنها دردورانهاي مختلف درجهت آشنايي هر چه بيشتر هنردوستان با آنها گام بسيار موثري محسوب مي شود.

بهاري افزود: در دوران اسلامي آثار كمال الدين بهزاد يكي از بهترين نمونه ها در عرصه هنري كشوراست ، به طوري كه شناسايي شخصيت و آثار او كمك قابل توجهي براي دوستداران وعلاقه مندان او به شمار مي رود. وي با بيان اين مطلب كه كمال الدين بهزاد درعرصه نگارگري توانست سبك جديدي را به وجود آورد، خاطرنشان كرد: نوع سبكي كه بهزاد در به تصوير كشيدن آثارخود انتخاب كرده در مقايسه با سايرنگار گران كم نظير است ، به طوري كه اين شيوه خاص در نگارگري هايي كه متعلق به سبك هندي است وهمچنين آثاري كه جنبه عرفاني بر آنها حاكم است، نمود بيشتري دارد.

بهاري مهمترين ويژگي كمال الدين بهزاد را به تصوير كشيدن نگاره هاي مجالس سماع صوفيان دانست و گفت: دراين گونه نگاره ها كه توسط بهزاد به تصوير كشيده شده، تمامي حالات حاكم برا اين مجالس را مي توان تجسم كرد و از اين نظر فكر مي كنم هيچ كس بهتر از او نتوانسته در به تصوير كشيدن اين نگاره ها عمل كند.

وي درادامه از طبيعت گرايي و جان بخشي به عنوان ديگر ويژگيهاي بارز بهزاد نام برد.

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