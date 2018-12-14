«دلار» آخرین سلاح دشمن بود/ شمارش معکوس سقوط تمدن ضد بشری آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی شامگاه جمعه در همایش تجلیل از خدام پیاده روی اربعین حسینی با اشاره به اینکه پیاده روی اربعین حسینی به این شکل امروزی و با این عظمت دستاورد انقلاب است، اظهار داشت: همه علمای ما پیش از این مسیر نجف تا کربلا را می رفتند اما برگزاری پیاده روی اربعین به این شکل گسترده و با این جمعیت میلیونی از دستاوردهای انقلاب است.

وی تصریح کرد: این حرکت عظیم را باید پاس بداریم و نباید اجازه دهیم جلوه های اسلامی و انقلابی پیاده روی اربعین کمرنگ شوند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با اشاره به چهل سالگی انقلاب اسلامی افزود: دشمن با وهم و خیال، فکر می کرد با پاره کردن برجام انقلاب ما به محاق می رود، خیلی ابلهانه و ناشیانه اقدام کرد.

سردار کشکولی با بیان اینکه بخشی از کارگزاران ما دچار استحاله شده اند، تصریح کرد: در این حال که ایرانی و شیعه هستند اما آمریکایی فکر می کنند و انگلیسی زندگی می کنند.

وی با اشاره به مسئله نفوذ ادامه داد: همه کشورهای سلطه گر نفوذ در دیگر کشورها را در دستور کار دارند؛ ما مبتلای به هر دو آفت استحاله و نفوذ هستیم.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با بیان اینکه دشمنان از باب اینکه چیزی در دست نداشتند به جنگ اقتصادی و روانی روی آوردند، تصریح کرد: دلار آخرین سلاح و برگ برنده آن ها بود؛ که امروز زمزمه حذف دلار از مبادلات جهانی است، هر کشوری با پول ملی خود مبادله می کند.

سردار کشکولی یادآور شد: با سقوط دلار و حذف آن از مبادلات شمارش معکوس سقوط تمدن ضد بشری آمریکا شروع شده است.

وی با اشاره به اینکه به لطف خدا و هدایت های رهبر معظم انقلاب و حضور چشمگیر مردم در طول ۴۰ سال انقلاب توانسته ایم آمریکا را در همه صحنه ها شکست دهیم، ادامه داد: پیاده روی اربعین ظرفیت خوبی است تا انقلاب را هرچه بیشتر گسترش دهیم.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید تنوع در خدمت رسانی به زوار اربعین حسینی را بیشتر کنیم، تصریح کرد: باید رقابت ها کنار گذاشته شود و در خیر و خدمت رسانی به مردم از یکدیگر پیشی بگیریم.

سردار کشکولی با تاکید بر اینکه اگر در کار خود خلوص نداشته باشید و تنها ژست یک کار خالصانه را بگیرید، نه در دل مردم نفوذ دارید و نه کار شما اثر بخش است، افزود: مردم متوجه کار ریاکارانه می شوند؛ جوهره کارها اخلاص است.