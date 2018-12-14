۷۲ درصد تعهد اشتغالزایی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اخوان اکبری عصر جمعه در مراسم اختتامیه رویداد کارآفرینی سلامت شمال غرب کشور در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افزود: امسال ایجاد هزار و ۳۰۰ شغل از سوی استانداری اردبیل به این دانشگاه تکلیف شده که از این تعداد تاکنون ۹۳۱ شغل ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه از مجموع اشتغال ایجاد شده ۷۴۱ شغل در پنجره واحد ثبت شده است، ادامه داد: ۱۴۰ شغل نیز در مرحله ثبت و راستی آزمایی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تاکید کرد که تلاش می شود مابقی تعهدات امسال در زمینه اشتغالزایی نیز به زودی محقق شود تا این دانشگاه نقش خود را در توسعه اشتغالزایی و رفع بیکاری استان ایفا کند.

وی با اشاره به برگزاری کارآفرینی سلامت شمال غرب کشور در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل یادآور شد: پیام این رویداد این است که دانشگاه ها نیز باید در بحث کارآفرینی، تولید اشتغال و خلق ثروت تاثیرگذار باشند.

اخوان اکبری رویداد کارآفرینی سلامت را فرصتی برای معرفی ایده های برتر دانست و یادآور شد: باید تلاش شود تا با حمایت سرمایه گذاران و دستگاه های اجرایی این ایده ها به مرحله عمل و اجرا درآمده و موجب رشد اقتصادی، اشتغالزایی و ثروت در جامعه شود.

وی حرکت در راستای رشد اقتصادی و اشتغالزایی و تولید ثروت و در نهایت توسعه استان را اهداف این رویدادهای کارآفرینی برشمرد و بیان داشت: در این خصوص دانشگاه علوم پزشکی نقش خود را با حمایت مرکز رشد دانشگاه از کارآفرینی و از نوع آوران و شرکت های دانش بنیان ایفا می کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ابراز امیدواری کرد که این دانشگاه در آینده با حرکت در مسیر فوق، گام های بیشتری در توسعه علمی و اقتصادی و نیز اشتغالزایی استان بردارد.