استقبال مسکو از توافقات صلح یمن در سوئد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو از مذاکرات صلح یمن در سوئد استقبال می کند.

وزارت امور خارجه روسیه گفت: ما از این اقدامات در جهت بازگرداندن اعتماد متقابل میان طرفین و کاهش بحران های انسانی که همچنان منجر به آسیب دیدن غیرنظامیان می شود، حمایت می کنیم.

همچنین این وزارت خانه به نقش سازمان ملل متحد و «مارتین گریفیتس» نماینده ویژه سازمان ملل و پنج نفر سفرای دائم کشورهای مختلف در سازمان ملل در این مذاکرات اشاره کرد و حمایت خود از آنها را اعلام کرد.

وزارت خارجه روسیه افزود که مهم این است که دو طرف همچنان روحیه خود را برای رسیدن به راه حل های مناسب در حل مشکلات داخلی یمن از جمله راه حل سیاسی حفظ کنند.